فى ذكرى ميلاده الـ110.. dmc تعرض فيلما تسجيلا عن الأديب العالمى نجيب محفوظ

تعرض قناةdmc فى ذكرى ميلاد الأديب العالمى نجيب محفوظ الـ110 يوم السبت المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء فيلما وثائقيا عن قصة حياته.
ويعرض الفيلم لأول مرة على القنوات المصرية بعد إنتاجه عام 1989 والفيلم يوثق تجوال أديب مصر العالمى برفقة الأديب الراحل جمال الغيطانى في حارات الجمالية ودروبها، وكيف عثر نجيب محفوظ على أبطال رواياته.
كما يتعرض الفيلم لاستقبال بالفوز بجائزة نوبل وماذا ضيعت منه وماذا أضافت له وكيف خلد نجيب محفوظ الحارة المصرية في العالم .
قال الروائى العالمى نجيب محفوظ، خلال أول لقاء له بعد حصوله على جائزة نوبل فى التليفزيون المصرى مع الشاعر الكبير فاروق شوشة، إن جيلنا كان يعتبر نفسه جيلا مؤسسا للشكل الأدبى الحديث، نريد أن يتم الاعتراف به على المستوى الشعبى والرسمى، ونجد العملية فى ذاتها عملية محلية.
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