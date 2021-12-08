سقوط شخص هكر فيسبوك بعد 16 واقعة اختراق حسابات

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على شخص مقيم بمحافظة الغربية لاتهامه بسرقة حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخص مقيم بمحافظة الغربية لاتهامه بسرقة حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث، بتهمة ارتكاب المتهم 16 واقعة استيلاء على الحسابات الشخصية لعدد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، كما أشارت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، قيام المتهم بابتزاز مستخدمي فيسبوك ماديًّا مقابل عدم نشر محتوياتها أو استرجاعها.

اختراق حسابات فيسبوك

ونجحت الأجهزة الأمنية بعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحص الهاتف المحمول فنيًّا من قبل أجهزة وزارة الداخلية، واتضح وجود آثار ودلائل على ارتكاب تلك الوقائع، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترفا بارتكابه الوقائع المشار إليها بقصد تحقيق مكاسب مالية، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون، وتم القبض على المتهم بكشف معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واستغلال مسئول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج.

وفي سياق آخر لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، بعد تبادل إطلاق الرصاص مع قوات الشرطة في أسوان كما نجحت قوات الأمن في القبض على اثنين آخرين بحوزتهم أسلحة نارية، أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان قيام 4 عناصر إجرامية، أحدهم مطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية " قتل عمد" بارتكاب جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح وقطع طرق والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذين من المنطقة الجبلية بمنطقة وادى شعيط بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

الأعيرة النارية

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي بالمنطقة المشار إليها ولدى وصول القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، أسفر عن ذلك وفاة إثنين من المتهمين وكذا عنصر إجرامي آخر "كان برفقتهم"، هارب من أحكام قضائية من بينها "حكمين بالسجن المؤبد" لارتكابه جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي "شروع فى قتل، إطلاق أعيرة نارية.