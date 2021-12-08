/664984/وزيرة-التخطيط-التكنولوجيا-أثرت-على-الإنتاج-ولابد-من-مواكبة-التطور

قالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعد:" إن التطورات التكنولوجية المتسارعة أثرت بشكل كبير على عملية الإنتاج، وبالتالي على هيكل سوق العمل وأيضًا التخصصات المختلفة، وهو ما يختلف فى دول عن أخرى.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي بحضور الرئيس السيسي

دوت الخليج

وزيرة التخطيط تشير إلى أهمية تطوير المهارات لمواكبة التحديات المستقبلية

وأكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، على أن مهارات المستقبل تحتاج إلى تخصصات جديدة تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة".

وزيرة التخطيط: 22% من الوظائف تحتاج إلى تغيير فى المهارات

وتابعت وزيرة التخطيط حديثها قائلًا:" هناك 22% من الوظائف التى نحتاج أن يتم تغيير المهارات بها، وبالتالي تكون القضية الأساسية هو تقليل الفجوة بين سوق العمل المتطور والوظائف التى تخرج كل عام.

واستكملت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، نحتاج إلى تطوير وتحسين مهارات الخريجيين للتواكب مع الوظائف الحديثة".

وتابعت وزيرة التخطيط هالة السعيد:" نسبة الشباب فى مصر من 15 إلى 25 سنة، وهذه تُعد ميزة «ديمغرافية».

ويعقد المنتدى العالمي للتعليم العالي، فى نسخته الثانية فى الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي.