اليوم.. هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا ضمن حفلات موسم الرياض

/664985/اليوم-هاني-شاكر-يحيي-حفلا-غنائيا-ضمن-حفلات-موسم-الرياض

يستعد الفنان الكبير، هاني شاكر اليوم الأربعاء، لإحياء حفل غنائي جديد، ضمن موسم الرياض 2021، بالتعاون مع محمد محسن والمطربة مى فاروق، والفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أمير عبد المجيد.

دوت الخليج يرصد موعد حفل الفنان هاني شاكر ضمن حفلات موسم الرياض.

من جانبه، أقام قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم الصالون الثقافي الأول «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع» وذلك منذ أيام القادم بقصر السينما.

هاني شاكر وحلمي بكر بالصالون الثقافي

يحضر الصالون الثقافي أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، المخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، المخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الناقد الموسيقي الكبير أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الأهرام، المنتج الكبير محسن علم الدين.

ويدير الصالون الثقافي «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع» الفن والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما.

هذا وقد شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، مناوشات ومشادات كلامية حادة بين الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ورجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، بسبب قرار النقابة بشأن منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء.

قرار من النقابة يشعل أزمة حادة بين ساويرس وهاني شاكر

بداية نشوب أزمة نجيب ساويرس مع هاني شاكر، قرار الأخير بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

وبعد ساعات من صدور القرار، أبدى عدد من المشاهير والنقاد انزعاجهم وعمهم لمطربي المهرجانات الذي تم وقفهم، كان من بين هؤلاء، المهندس نجيب ساويرس الذي أوضح أنه قرار معيب ولا يحق لهاني شاكر إتخاذة فالمانع وحده ربنا سبحانه وتعالى.