/664987/خناقة-بسبب-تسريب-تشكيل-منتخب-مصر-رد-ناري-من-إبراهيم-سعيد-وحق-الرد-لبرنامج-جمهور-التالتة-صور

شن إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر الأسبق، هجوماً حاداً بسبب تسريب تشكيل منتخب مصر المستمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث إبراهيم سعيد عبر تويتر على تسريب تشكيل منتخب مصر، من جانب أحد مسئولي برنامج جمهور التالتة، والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

وكتب إبراهيم سعيد على تويتر للرد على أحمد عبد الباسط “طبعا ده نجاح ليك واحييك علي اجتهادك الشخصي وتجيب معلومه من داخل الجهاز الفني بس مين بقي اللي في الجهاز اللي بيسرب تشكيل منتخب مصر اخر فتره قبلها بيومين ودي عمري ماشفتها في حياتي أقسم بالله”.

ليأتي دور إبراهيم فايق مقدم برنامج جمهور التالة من أجل الرد على إبراهيم سعيد بسبب تشكيل منتخب مصر.

وقال إبراهيم فايق “صباح الفل.. ده اتهام في ذمة ناس محترمة وكبيرة يا هيمه وذم فيا انا شخصيا وده كلام مايطلعش منك وانت عارف الأصول كويس.. بلاش لو عندك مشكلة شخصية مع حد في الجهاز يبقى ده رد فعلك.. ولو عندك مشكلة مع الأداء انتقدهم براحتك فنيا بدون تشويه وتشكيك في ذمم الناس.

ليعود إبراهيم سعيد ليرد ويقول “صباحك ورد وخير حبيبي هي الصراحه بقت مشكله شخصيه وانا مليش مشكله مع حد اصلا وبلاش تدخلنا في حوار غير اللي بتكلم فيه معاك عشان مش بيمشي معايا الحوار ده وانت عارفني شخصيا وأنت عارف مين صاحب مين وبيديله التشكيله عشان تجيلك وتعلنها وانا مش بشكك دي حقيقه علي فكره صباحك فل

كأس العرب: غيابات بالجملة لمنتخب مصر أمام الأردن.. تعرف عليها

يستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن ببطولة كأس العرب، مساء السبت القادم، في دور الـ 8.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، في تمام الخامسة مساء السبت القادم.

وسوف يدخل منتخب مصر هذه المباراة بالعديد من الغيابات، ويأتي على رأسهم أكرم توفيق، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثاني أمام الجزائر.

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.

بينما تعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية منعتة من مواصلة المباراة أمام الجزائر، ومازال موقفة معقد قبل المباراة القادمة.

وتأتي أخر الغيابات في مباراة الأردن، سيكون محمد مجدي افشة صانع ألعاب منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض لشد في العضلة الأمامية.