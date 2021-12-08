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أحمد رمزى يؤكد خلال لقاء إسكان النواب بمحافظ مطروح: «شغل المحافظة لازم يخصل مع حياة كريمة»

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عقب النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على العرض الذى قدمه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح بشأن ما تم أو جارى العمل فيه بشأن المشروعات القومية فى المحافظة، موضحا ان العرض تم بناء على وجه نظر التنفيذيين وكان من الأولى أن يكون بالتفصيل وشامل ودقيق وفقا لما طلبته لجنة الإسكان بمجلس النواب من خلال مذكرة تفصيلية تتضمن كافة الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع خطوة بخطوة".

دوت الخليج

وتابع رمزى: خلال لقاء أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، مع محافظ مطروح، اليوم، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها اللجنة لعدد من المشروعات القومية بالمحافظة:" القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحسين الخدمة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وذلك من خلال حزمة المشروعات القومية والمبادرات وفى القلب منها مبادرة"حياة كريمة" تلك المبادرة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، متسائلا عن سير العمل فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح ومدى الإلتزام والجدية فى التنفيذ على الأرض.

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وعقب النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا:" المشكلة الحقيقة تكمن فى التنفيذ وآلية التنفيذ على الأرض، فخلال الفترة الأخيرة التمويل والدعم متوفر لكافة المشروعات القومية ولكن ينقصنا التنفيذ والتخطيط على الأرض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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