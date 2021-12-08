/664990/إيقاف-المعديات-النهرية-العامة-بالبحيرة-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-صور

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء المراكز والمدن بمراجعة والتفتيش على جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكيد على إيقاف تلك المعديات في حالة زيادة سرعة الرياح، تحت إشراف رؤساء المدن طبقاً لدرجة الرياح فى كل مدينة حرصاً على حياة المواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يأتي هذا نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية وإنخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة التي قد تصل إلى حد العاصفة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، كما شدد آمنة على تعيين خدمات ثابتة على مناطق المعديات من مجالس المدن للأشراف الكامل والمتابعة والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة.

إيقاف المعديات النهرية العامة بالبحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية

حيث تقوم جميع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها مجاري مائية ومعديات نهرية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بحملات مكثفة ومكبرة لمتابعة ومراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية والنهرية.

إنشاء ١٣ مركز تدريب لغوى للصم وضعاف السمع وإصدار ١١٠٦٧ بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالبحيرة

على جانب أخر أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الجهود الكبيرة التى تقوم بها المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لذوى الهمم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمشاركة مع العديد من المؤسسات الخدمية والخيرية بالتنسيق مع المجلس الإستشارى لشؤون ذوي الاعاقة لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة البحيرة .

و أكد محافظ البحيرة أن محافظه البحيرة لا تألوا جهدا فى دعم ذوى الهمم وإتخاذ خطوات جاده لدمجهم بالمجتمع حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعى بتقديم الخدمات الاتية لذوى الهمم - إصدار ١١٠٦٧ بطاقات خدمات متكاملة - انشاء مركز للعلاج الطبيعى يستفيد منه ١٨٠٠ فرد - تخصيص ٨ مكاتب تأهيل اجتماعى يستفيد منه ١١٣١٣ فرد - ٤ مؤسسات تثقيف فكرى يستفيد منها ١٤٢ فرد

و جارى الإنتهاء من إنشاء مكتب تأهيل بمركز المحمودية و ادراج مكتب اخر بمركز الدلنجات، كما تم صرف ١٧٠٠ أجهزة تعويضية و ٧٨٣٣٨ معاش كرامة لذوى الهمم

و قامت الجمعيات الأهلية و مؤسسات المجتمع المدنى بتسليم عدد من النظارات الطبيه ودراجات بخارية وكراسي متحركة وكراسي كهربائية وسماعات طبيه وأطراف صناعية باجمالى تكلفة تتجاوز ١٥ مليون جنية - كما تم إنشاء ٤ مؤسسات أهلية لذوى الهمم ( مؤسسة التثقيف الفكرى للبنات بدسونس ام دينار- مؤسسة التثقيف الفكرة للبنين بصفط خالد مركز ايتاى البارود - مؤسسة المروة للبنين والبنات بكفر الدوار - مؤسسة الرجاء القبطية برشيد لتنمية مهارات وقدارات ذوى الهمم على مهن وحرف تناسبهم وتاهلهم لسوق العمل

٣ حضانات لرعاية أطفال ذوى الهمم حضانة الأمل بدمنهور - حضانة السيدات بالنوبارية - حضانة تنمية الحى المحلى برشيد . لتنمية قدراتهم و مهاراتهم لتاهيلهم للانضمام بالمجتمع

كما تم إنشاء ١٣ مركز تدريب لغوى لتقديم خدمات للصم وضعاف السمع بما يتيح لهم فرص اكتساب و تنمية اللغة.

كما يقوم مركز العلاج الطبيعى باستقبال جميع المراحل العمرية التى يتقرر لهم جلسات علاج طبيعى بإستخدام الخواص الطبيعية للماء والهواء والحرارة والكهرباء

وكذا تم تقديم خدمات بمبادرة تضامن و تكاتف فى اليوم العالمى لذوى الهمم استفاد منها ٦٧ فرد وبتكلفة ٤٠٠ الف جنيه حيث تم توزيع ١٢ طرف صناعى بتكلفة اجمالية ١٢٧٠٠٠ جنية - توزيع ١٤ سماعة اذن بتكلفة اجمالية ٤٣٠٠٠ جنية - ٢٧ كرسى متحرك بتكلفة ٥٦٠٠٠ جنية ، ١٦ كرسى متحرك بتكلفة اجمالية ١٧٠٠٠٠ و أيضا عدد ٢ دراجه بخارية بتكلفة اجمالية ٣٧٠٠٠ جنيها