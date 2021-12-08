/664991/بحضور-حسام-الخولي-ووزير-المجالس-النيابية-طاقة-الشيوخ-تستكمل-مناقشات-قانون-العملصور

عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اجتماعا لاستكمال مناقشة قانون العمل ومن المقرر أن تستمر اللجنة في عقد عده اجتماعات لمناقشة مواد القانون وإدخال بعض التعديلات عليه.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ووزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد. هذا وعقدت لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش اجتماعا مع وفد البرلمان الاوروبي من لجنة حقوق الانسان برئاسة وزير النقل الفرنسي السابق . وشارك فى الاجتماع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقزوق الانسان بمجلس النواب، والنائب عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤن الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ والنائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور حسام الخولي ووزير المجالس النيابية.. طاقة الشيوخ تستكمل مناقشات قانون العمل«صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.