/664992/الرئيس-السيسي-حتى-نصل-إلى-تعليم-جيد-نحتاج-من-10-إلى-15-سنة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن دور التعليم الجيد فى توفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن المعرفة الحقيقة تمثل ثروة ولكنها تحتاج إلى قدرات اقتصادية".

دوت الخليج

الرئيس السيسي: حتى نصل إلى تعليم جيد نحتاج من 10 إلى 15 سنة لكي نشعر بنتائجه

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" فى مصر كانت هناك إتاحة بالنسبة للتعليم، حيث أنه كان للجميع ولكن عند مقارنته بالمقدم فى الدول المتقدمة، مثل أمريكا وبريطانيا، فلا يمكن أن يكون على نفس المقدار".

الرئيس السيسي: نحتاج إلى 100 جامعة لاستيعاب المواطنين

واستكمل الرئيس السيسي:" إذا كان مطلوب بالمعايير العددية أن يكون لكل مليون مواطن جامعة، إذًا فنحن نحتاج 100 جامعة، وتحركنا فى هذا الاتجاه علشان نعمل جامعات وأيضًا بتقديم منتج وذلك من خلال التؤمة مع الجامعات الأخرى، حتى نتعلم من غيرنا.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي:" التعليم يحتاج إلى عامل الزمن حتى نصل إلى تعليم جيد، مضيفًا:” حتى نصل إلى تعليم جيد نحتاج من 10 إلى 15 سنة لكي نشعر بنتائج الجودة».

وتابع الرئيس السيسي حديثه قائلًا:” فى العالم الإسلامي دخلونا فى متاهات كتير جدًا، حيث أن الفكر المتطرف الجاهل يؤدى إلى الاصطدام بالواقع وحياتنا وبالتالي مابقناش «الشعب – الحكومات» قادرين نركز على إنجاح الخطط المختلفة.