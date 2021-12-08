/664993/بسبب-عاصفة-ترابية إصابة 8-أشخاص-في-حادثي-سير-بالمنيا

شهد طريق المنيا، اليوم الأربعاء، إصابة 8 أشخاص فى حادثى سير بسبب تداعيات الطقس السيئ، وعلى الفور تم تحرير عنها المحاضر اللازمة وجار عرضها على النيابة العامة، لتباشر التحقيقات فى الوقائع، وتم نقل المصابين إلي المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 8 أشخاص فى حادثى سير بالمنيا

تفاصيل الحادث

وعلى الفور تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إشارة من مأمور مركز بنى مزار، يفيد بحدوث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة بالقرب من مدخل بنى مزار، وقد نتج الحادث عن إصابة 3 أشخاص وإصابة أيضا 5 اشخاص آخرين، وعلى الفور تم نقلهم إلي المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وفي سياق آخر شهد الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة الكبري، إصابة 9 مصابين توفى 2 منهم في حادث تصادم 3 سيارات، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لمركز كفر الشيخ، وعلى الفور تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلي مستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إشارة من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم 3 سيارات علي الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة الكبري، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لدائرة المركز.

بسبب اختلال عجلة القيادة

وعلى الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية لمكان الحادث، وأتضح بسبب اختلال عجلة من قائد إحدي السيارات أسفر عن ذلك إنقلاب سيارة تاكسي، وتصادمها مع ميكروباص مع سيارة ثالثة جيب، لينتج عن ذلك وفاة سيدة ورجل وإصابة 7 آخرين، وأيضا تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين في الحادث والتعامل مع حالتهم الصحية.