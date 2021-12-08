/664994/تعرف-على-موعد-عرض-مسلسل-الزيارة-بطولة-دينا-الشربيني

تبدأ منصة شاهد vip في عرض المسلسل الدرامي “الزيارة” للنجمة دينا الشربيني، الثلاثاء المقبل، وذلك في أجواء من الرعب والتشويق بعملٍ بُنيت قصته على أحداث حقيقية جرت خلال ثمانينات القرن الماضي.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل «الزيارة» للنجمة دينا الشربيني.

أبطال مسلسل «الزيارة»

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل عدد من النجوم اللبنانيين من بينهم تقلا شمعون، كارول عبود وإيلي متري، تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أدولفو مارتينيز.

صُوّر العمل بإدارة المخرج الاسباني أدولفو مارتينيز، وقام بتنفيذ الإنتاج طارق خوسيه غطاس عبر شركة "6 Hats"، ووضع الموسيقى التصويرية تامر كروان.

قصة مسلسل «الزيارة»

وترصد الأحداث حكاية انصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981 في زيارة لأحد المنازل بهدف إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشرّ المسيطر عليها. ومنذ وصولها تقع أحداث غريبة خارقة للطبيعة ومليئة بالمفاجآت المرعبة، لتكتشف انصاف لاحقًا أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها، فهل تنجح في إزالة اللعنة أم سيكون عليها مواجهة القوى الكامنة في المنزل والتصدي لها في معركة طاحنة بين الخير والشر".

كليب فلتت مني لدينا الشربيني

من جانبه، طرحت دينا الشربيني مؤخرًا فيديو كليب «فلتت مني» وتعد أغنية «فلتت مني»، ثاني أعمال دينا الشربين كوديل بعد أغنيتها مع الهضبة عمرو دياب في كليب أماكن السهر التي طُرحت الصيف قبل الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا، ظهرت بكليب أغنية “فلتت مني” بأزياء صيفية خفيفة تتناسب مع أجواء تصوير الفيديو.

واعتمدت دينا الشربيني في كلا الأغنيتين، على الظهور بالإطلالة الصيفية التي تناسب شاطئ البحر، وأجواء الصيف والسفر التي تتوافق مع طريقتها في الرقص، باختلاف شكل الأزياء التي ارتدتها.

حسن أبو الروس ودينا الشربيني يحسمان أمر خلافهما

هذا وكشف الفنان حسن أبو الروس حقيقة خلافه مع الفنانة دينا الشربيني الذي تداوله رواد السوشيال ميديا منذ انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديزهات “انستجرام”.

وظهرت دينا الشربيني للمرة الثانية تتراقص مع حسن أبو الروس على نغمات أغنيتهما الجديدة “فلتت مني”، وعلق أبو الروس على الفيديو: “فلتت مننا خالص إمبارح”.

آخر أعمال دينا الشربيني السينمائية

و تشهد دينا الشربيني عروض فيلمها الجديد ثانية واحدة الذي شارك في موسم أفلام عيد الفطر في دور العرض المصرية، وتخوض الشربيني أولى تجاربها السينمائية بهذا الفيلم ويشاركها في البطولة كلًا من مصطفى خاطر، محمود حميدة، وسوسن بدر، و وويز،و وعلا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوى، والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.