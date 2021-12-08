/664996/محمد-اسماعيل-يتقدم-بسؤال-لرئيس-الوزراء-عن-خطة-الحكومة-لرفع-نسبة-الأنفاق-الحكومي-المخصص-للتعليم

تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بسؤال موجها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الحكومة لرفع نسبة الأنفاق الحكومي المخصص للتعليم حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وكذلك عن المدى الزمني المحدد للوصول لتلك المعدلات العالمية.

دوت الخليج

حيث نصت للمادة (١٩) من الدستور المصري في متنها على " و تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي. ، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية “.

هذا وعقدت لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش اجتماعا مع وفد البرلمان الاوروبي من لجنة حقوق الانسان برئاسة وزير النقل الفرنسي السابق .

وشارك فى الاجتماع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقزوق الانسان بمجلس النواب، والنائب عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤن الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ والنائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.