الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا مع القنوات المتجاوزة

جدة - نرمين السيد - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، فى اجتماعه أمس، على احترامه لحرية الرأى والتعبير المكفولة طبقا للدستور مع ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقوانين والأكواد الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامى، التى تثمن الحفاظ على الرموز المصرية وعدم إهانتهم أو إزدرائهم أو التقليل منهم أو أن ينسب لهم تصريحات مجتزأة أو مقتطعة من سياقها.





وثمن المجلس، الدور الوطنى الذى يقوم به الإعلام المصرى تجاه القضايا الوطنية ووقوفه صفا واحدا مع الدولة المصرية فى كل ما يواجهها من تحديات، ودورة البارز الذى لا يقبل التشكيك فى الوقوف كخط دفاع قوى فى ظهر الدولة المصرية والدفاع عن القضايا الوطنية، ومواجهة وسائل الإعلام التى تحاول تشويهها أو النيل منها.

وأكد المجلس دعمه للنقابات المهنية ودورها فى تنمية الذوق العام وحماية الآداب العامة وتقديم الفن الراقى والرفيع، ودعم المجلس أيضا دور النقابات المهنية فى وضع الضوابط اللازمة لممارسة المهنة على سبيل الاحتراف إما بموجب عضوية النقابة، أو بناء على تصريح يصدر منها على النحو الذى اقره القانون واللوائح المنظمة ذات الصلة.

وأقر المجلس مشروع الكود الخاص بضوابط تغطية أخبار الجرائم والتحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها استطلاع رأى النقابات المعنية.

وأكد المجلس استمرار انعقاده حتى الانتهاء من باقى الأكواد "مدونة السلوك الإعلامى الخاصة بالطفل" ونشرها بالجريدة الرسمية، وناشد المجلس وسائل الإعلام الالتزام بالقوانين والأعراف الإعلامية الدولية، وكذلك الأكواد التى سيتم إصدارها من المجلس وخاصة قضايا الطفل كموضوع للإعلام وعدم التعدى على خصوصيتهم واستخدامهم لزيادة التفاعل أو المشاهدة.

وأعلن المجلس الأعلى للإعلام فى نهاية اجتماعه، فتح تحقيق مع القنوات التى تجاوزت فى التغطيات الإعلامية خلال الفترة الماضية التى لا تتفق مع الأكواد الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامى، وذلك طبقا للشكاوى المقدمة إلى المجلس ومتابعات أجهزة الرصد الخاصة بالمجلس.