عاجل- هيئة الدواء تصدر تحذيرا مهما بشأن حقنة البرد

جدة - نرمين السيد - وحذرت الهيئة المواطنين من استخدام ما يسمى شعبيا بـ«حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، وهى خليط من: «المضاد الحيوى، والكورتيزون، ومسكن الألم».

وأكدت الهيئة أن الحقنة يقبل عليها الكثير من المواطنين عند إصابتهم بنزلات البرد.

وأوضحتت الهيئة أن علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التى تساعد على تخفيف شدة الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلى المختص، ولابد من الخضوع للفحص الطبى قبل تناول مثل هذه الجرعات من الحقن التى انتشرت بصورة شائعة فى المجتمع لعلاج الإصابة من نزلات البرد.



ولفتت الهيئة إلى أن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية لكل شخص، ونبهت إلى خطورة الإفراط فى استخدام الكورتيزون، حيث أنه يسبب ضعفا فى المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكرى، وارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت الهيئة أن المضاد الحيوى بشكل عام لا يعالج نزلات البرد، لأنها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، فضلا عن أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد.

وأشارت إلى أن الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخافض الحرارة، يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكرى والربو، والإفراط فى استخدامه يسبب قرحة فى المعدة، واختلال فى وظائف الكلى.

ونوهت الهيئة إلى ضرورة الذهاب للطبيب المختص للكشف عن نزلات البرد التى يمكن أن توثر على جهاز المناعة وعدم تناول أى جرعات من الحقن المنتشرة فى الصيدلات لأنها تمثل خطورة على صحتهم.