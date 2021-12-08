وزير النقل: الانتهاء من تركيب بوابات الدخول والخروج بمحطة الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، محطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج.





شهد الوزير، وفقا لبيان صحفى، الانتهاء من تركيب كافة البوابات بالمحطة وعددها 19 بوابة تمهيدا للتشغيل التجريبى لها خلال الفترة المقبلة وحيث تساهم هذه البوابات فى حوكمة عملية الدخول إلى المحطة وعدم دخول أى راكب بدون تذكرة حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر فى شراء قطع الغيار اللازمة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور.

وطالب وزير النقل مسؤولى السكة الحديد بسرعة الانتهاء من البوابات فى الثلاثة المحطات الأخرى المدرجة بالمرحلة الأولى التى تشمل 4 محطات رئيسية هى محطات (مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدى جابر).

كما تفقد الوزير، أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة ووجه الوزير مسؤولى الأكشاك الموجودة بالمحطة بوضع قائمة بكافة المنتجات واسعارها وتوحيد شكل الأكشاك بالمحطة والحفاظ على الشكل الجمالى لها وزيادة عدد مقاعد الانتظار وعدد سلات المهملات والمحافظة على نظافة الأرصفة ودورات المياه وتنظيم وضع الإعلانات بالمحطة.

كما طالب الوزير مسؤولى السكك الحديدية بوضع ماكينات TVM فى الساحة الخارجية للمحطة لتسهيل عملية حجز التذاكر على الركاب وتسهيل سفر المواطنين وضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى كافة المحطات والقطار ت وإلزام الركاب بارتداء الكمامة فى أثناء تواجدهم بها، كما شدد الوزير على تقديم كافة التسهيلات؛ لاشتراكات الطلبة والإعلان المستمر عن أى تعديل خاص بمواعيد وتعديل تركيب القطارات.

كما شدد الوزير على سرعة الانتهاء من تنفيذ كود الإتاحة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمحطة، حيث تم البدء فى عمل رامبات لتسهيل حركة تنقلاتهم وكذا تركيب دليل لفاقدى البصر بالأرصفة.

والتقى الوزير خلال جولته بعدد من الركاب ودار حوار حول مستوى الخدمة المقدمة وآلية حجز التذاكر، حيث وجه الوزير بسرعة عمل أكشاك جديدة لحجز التذاكر بالساحة الخارجية للمحطة تسهيلا على المواطنين، مشيرا إلى أن بعض التأخيرات تأتى نتيجة لتنفيذ مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط لزيادة عوامل السلامة والأمان.

وأشار إلى تنفيذ الوزارة بناء على توجيهات القيادة السياسية لخطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولى بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معا، لافتاً إلى أنه مع نهاية الشهر الحالى سيتم خروج آخر عربة قديمة من أسطول عربات ركاب السكك الحديدية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ليصبح أسطول القطارات مكونا من جرارات وعربات جديدة أو مجددة.