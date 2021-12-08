عاجل- التعليم تصدر جدول امتحانات منتصف العام للصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسى 2021\2022 فى الفترة بين السبت 15/1/202 إلى الخميس 20/1/2022 .

وأكدت أن الاختبارات مع ملاحظة:

وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقى المواد: 15 سؤالًا.

الامتحان فى جميع الدروس منذ بدء العام الدراسى حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى.

وأصدر الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، خطاباً للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بمواعيد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائى، والتى تبدأ يوم 15 يناير المقبل، مطالباً إدراج مواعيد الامتحانات ضمن جدول امتحانات نصف العام للنقل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى نصف العام، من يوم 15 يناير وتستمر حتى يوم 20 يناير من نفس الشهر.

وقررت وزارة التربية والتعليم، منح يوم الاربعاء 19 يناير إجازة من امتحانات نصف العام لمتاسبة عيد الغطاس للمسيحين