عاجل- الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا بشأن الرياح والأتربة

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه وفقاً لما تشير له آخر صور الأقمار الصناعية، فإن الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية تصل إلى حد العاصفة





وأوضحت الهبئة، أنه من المتوقع تقدم الرياح إلى باقى الأنحاء مع الوقت.

ويشهد طقس اليوم الأربعاء حالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد ومن المتوقع فى الساعات القادمة إن شاء الله أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة والتى تصل إلى حد العاصفة الترابية على أغلب أنحاء البلاد.

وأفاد الخبراء بأنه تزداد شدة العاصفة الترابية على السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وسيناء والقاهرة والجيزة والفيوم وشمال الصعيد ووسط وجنوب الصعيد وبعض من محافظات البحر الأحمر.

واضطراب كامل للبحر المتوسط وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وسيناء والقاهرة والجيزة يصاحبها سقوط على بعض المناطق الشمالية وبالأخص الأسكندرية وساحل كفر الشيخ وساحل البحيرة وبعض من مناطق الدلتا ومناطق أخرى.

وبصفة عامة طقس الأربعاء مائل للبرودة نهارا على أغلب أنحاء البلاد بإستثناء جنوب محافظات البحر الأحمر وشديد البرودة ليلا.

عاصفة ترابية عنيفة تضرب القاهرة (صور)

ويشهد طقس الأربعاء فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأفاد خبراء الأرصاد، تكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطربة جدًا، وتكون الرياح جنوبية غربية، وشمالية غربية، وهناك اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتتراوح سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار.

وعن حالة البحرين ترتفع أمواج البحر المتوسط 5 امتار بينما البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وتتراوح درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية مابين 18و19 درجة مئوية وعلى جنوب محافظات البحر الأحمر ما بين 25و26 درجة مئوية.