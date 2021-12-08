أمين عام التعاون الإسلامى: نستهدف مساعدة البلدان لتجاوز تداعيات كورونا

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى خلال كلمته اليوم الأربعاء، بفعاليات الاجتماع السنوى الثامن للفريق الاستشارى الإسلامى، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، إن اجتماعنا اليوم يهدف إلى التأكيد مجددا على التزامنا بالعمل عن قرب مع شركائنا فى الفريق الاستشارى الإسلامى لمساعدة دولنا الأعضاء فى إعادة البناء على نحو أفضل، ومساعدة البلدان التى تشهد حالات إصابة بشلل الأطفال على مكافحته، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا المحددة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن الفريق الاستشارى الإسلامى، بالإضافة إلى ولايته الأساسية فى مكافحة شلل الأطفال وتعزيز صحة الأم والطفل، استطاع أن يقدم إسهامًا كبيرًا فى الاستجابة العالمية لجائحة كورونا، وقد حظى الفريق بتقدير واسع النطاق نظرًا لجهوده فى التوعية ورفع مستوى المعرفة بالإجراءات الوقائية المتوافقة مع الشريعة، لوقف انتشار فيروس كورونا فى بداية الجائحة، فضلًا عن دوره فى تشجيع المجتمعات على تلقى اللقاح بوصفه أداة أساسية لإنقاذ الحياة، مشددًا على ضرورة زيادة دور الفريق الاستشارى من خلال نشر شبكاته من علماء الدين وقادة المجتمعات المحلية فى البلدان ذات الأولوية، وفى مقدمتها مساعدة أفغانستان التى تواجه الكثير من التحديات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والعمل على إعادة تأهيلها حتى تتمكن من القيام بدورها الطبيعى فى المجتمع الدولى.
ويعتبر الفريق الاستشارى الإسلامى اتحادًا إسلاميًا، تم إنشاؤه فى عام 2013 بين الأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامى الدولى، ومنظمة التعاون الإسلامى، ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ويضم علماء دين وخبراء تقنيين.
ويحرص الفريق على مواصلة دعم المبادرات العالمية الساعية لحماية صحة الإنسان، وإذكاء الوعى بالقضايا ذات الأولوية فى مجال الصحة العامة فى المجتمعات المحلية، من خلال المواءمة بين وجهات النظر التقنية والدينية، والاستفادة من علماء الدين والأئمة وأصحاب التأثير فى المجتمعات.
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