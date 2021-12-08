وزارة البيئة تنظم ندوة حول إدارة المخلفات بجامعة حلوان تمهيدا لإنشاء وحدة...

نظمت وزارة البيئة ضمن مبادرة الجامعة الخضراء، ندوة بكلية الصيدلة جامعة حلوان، عن أهمية تدوير المخلفات لعدد من أساتذة وهيئات معاونة وطلاب تمهيدا لإنشاء وحدة إدارة المخلفات بالجامعة، تضمنت التعريف بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وآليات تنفيذها ودور كل فرد في المجتمع في فاعليتها واستدامتها، مع إلقاء الضوء على الصلة الوثيقة بين الإدارة المتكاملة والتخلص الآمن من المخلفات ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دور الطلاب فى الحفاظ على البيئة المحيطة وتوعية المجتمع والمبادرة ليكونوا نماذج يحتذى بها ورواد للعمل البيئي، حيث ستقدم وزارة البيئة الدعم الفني إلى وحدة إدارة المخلفات التي سيتم انشاؤها داخل الجامعة بادارة مشرفين من الكليات المختلفة وبمشاركة الطلاب.

وقام فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزراة البيئة بشرح أهمية الفصل من المنبع في تعظيم الاستفادة من المخلفات المتولدة بالجامعة، من خلال بيع المفروزات وتحويل المخلفات العضوية إلى كمبوست للمساهمة في زراعة بعض النباتات الطبية.

الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة أطلقت مبادرة (الجامعة الخضراء) بجامعة ٦ أكتوبر ضمن خطتها للمشاركة المجتمعية للتوعية بمنظومة النظافة للشباب والمجتمع المدنى لترسيخ البعد البيئى لدى الطلبة وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخلفات بمشاركة التخصصات المختلفة من جميع الكليات داخل الجامعة، وقدمت الدعم الفنى لجامعة عين شمس لإنشاء وحدة التحول الأخضر وأقسامها والتى افتتحتها وزيرة البيئة فى يونيو الماضي، لتشمل وحدات فرز المخلفات، إنتاج البيوجاز والسماد العضوي من المخلفات العضوية، إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ، تجميع المخلفات، تدوير المخلفات البلاستيكية والورقية، كبس المخلفات الصلبة، ووحدة الزراعة المائية والزراعة على مياه أحواض الأسماك .