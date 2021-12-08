القوى العاملة تنظم ندوة لوحدة المساواة بين الجنسين بالإسماعيلية

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة بشركتي البتراء للملابس الجاهزة ، وشركة جيد للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالمحافظة طبقا للإعلان العالمي لمناهضة العنف والاعلان العالمى لحقوق الإنسان ، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها وتمكينها إقتصادياً .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في رسالة للندوة: إن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التي قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيراً إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

وأوضح سعفان أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات .

وأشار أحمد جابر مدير المديرية إلي أن الندوة تناولت اتفاقية العمل الدولية رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل ومفهوم العنف والتحرش في العمل ، وما تتعرض إليه المرأة العاملة من العنف والتمييز وكيفية معالجته طبقا لأحكام قانون العمل رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣ والاتفاقيات الدولية وأوضاع المرأة المصرية في الدستور المصري .