وزير النقل يعلن الانتهاء من تركيب كافة بوابات الدخول والخروج بمحطة...

الوزير : البوابات ستساهم في عدم دخول اي راكب للارصفة بدون تذكرة حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في شراء قطع الغيار اللازمة و استمرار تحسين الخدمة المقدمة

2. مع نهاية الشهر الحالي سيتم خروج اخر عربة قديمة من اسطول عربات ركاب السكك الحديدية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ليصبح اسطول القطارات مكونا من جرارات وعربات جديدة اومجددة

3. تقديم كافة التسهيلات لاشتراكات الطلبة والإعلان المستمر عن أي تعديل خاص

بمواعيد وتعديل تركيب القطارات

4. عمل أكشاك جديدة لحجز التذاكر بالساحة الخارجية للمحطة تسهيلا على المواطنين وزيادة عدد مقاعد الانتظار وتنظيم وضع الاعلانات بالمحطة

5. سرعة الانتهاء من تنفيذ كود الاتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحطة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم محطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج حيث شهد الوزير الانتهاء من تركيب كافة البوابات بالمحطة وعددها 19 بوابة تمهيدا للتشغيل التجريبي لها خلال الفترة المقبلة وحيث ستساهم هذه البوابات في حوكمة عملية الدخول الى المحطة وعدم دخول اي راكب بدون تذكرة حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في شراء قطع الغيار اللازمة و استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور وطالب وزير النقل مسئولي السكة الحديد بسرعة الانتهاء من البوابات في الثلاثة المحطات الاخرى المدرجة بالمرحلة الأولى التي تشمل 4 محطات رئيسية هي محطات (مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر)

كما تفقد الوزير ارصفة المحطة وشبابيك التذاكر لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة ووجه الوزير مسئولي الاكشاك الموجودة بالمحطة بوضع قائمة بكافة المنتجات واسعارها وتوحيد شكل الاكشاك بالمحطة والحفاظ على الشكل الجمالي لها وزيادة عدد مقاعد الانتظار وعدد سلات المهملات والمحافظة على نظافة الأرصفة ودورات المياه وتنظيم وضع الاعلانات بالمحطة كما طالب الوزير مسئولي السكك الحديدية بوضع ماكينات TVM في الساحة الخارجية للمحطة لتسهيل عملية حجز التذاكر على الركاب و تسهيل سفر المواطنين وضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة المحطات والقطار ت والزام الركاب بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بها كما شدد الوزير على تقديم كافة التسهيلات لاشتراكات الطلبة والإعلان المستمر عن أي تعديل خاص بمواعيد وتعديل تركيب القطارات

كما شدد الوزير على سرعة الانتهاء من تنفيذ كود الاتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحطة حيث تم البدء في عمل رامبات لتسهيل حركة تنقلاتهم وكذا تركيب دليل لفاقدي البصر بالأرصفة

والتقى الوزير خلال جولته بعدد من الركاب ودار حوار حول مستوى الخدمة المقدمة وآلية حجز التذاكر حيث وجه الوزير بسرعة عمل اكشاك جديدة لحجز التذاكر بالساحة الخارجية للمحطة تسهيلا على المواطنين مشيرا الى ان بعض التأخيرات في مواعيد وصول القطارات تنتج لتتفيذ مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط لزيادة عوامل السلامة والأمان لافتا إلى تنفيذ الوزارة بناءا على توجيهات القيادة السياسية لخطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معا لافتاً إلى أنه مع نهاية الشهر الحالي سيتم خروج اخر عربة قديمة من اسطول عربات ركاب السكك الحديدية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ليصبح اسطول القطارات مكونا من جرارات وعربات جديدة اومجددة