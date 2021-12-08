الأوقاف تصدر أول كتاب عن إنجازات ذوي الهمم بطريقة "برايل" وترجمته باللغات الأجنبية

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تواصل وزارة الأوقاف اهتماها بذوي الهمم ، حيث أصدرت وزارة الأوقاف أول كتاب يتحدث عن إنجازات ذوي الهمم ضمن سلسلة "رؤية" للنشء بعنوان : القفز فوق الصعاب (بطريقة برايل) ، والكتاب من إعداد الكاتب الكبيرأحمد سويلم ، وقد قدم له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها :
إن هذا الكتاب يعد أنموذجًا متميزًا في تقديم نماذج عظيمة تحدت الصعاب ، وأكدت أنه لا يأس مع الحياة ، ولا حياة مع اليأس ، وأن الإنسان بما مَنَّ الله (عز وجل) عليه من النعم وما اختبره في بعضها قادر إذا تحلى بالعزيمة والإرادة على تخطي الصعاب .
كما يبين أن متحدي الإعاقة أو ذوي القدرات الخاصة - كما يطيب لنا أن نطلق عليهم - قد أسهموا إسهاما بارزًا في صنع الحضارة الإنسانية عبر التاريخ الإنساني بعصوره وبيئاته المختلفة .
ولتأكيد أن الإنسان هو الإنسان في مختلف العصور والحضارات قدم الكتاب نماذج مشرفة لمتحدي الإعاقة والصعاب من مختلف العصور والحضارات ، فهم وإن اختلفت بيئاتهم وحضاراتهم وثقافاتهم فإنهم قد اشتركوا جميعا في قوة الإرادة والعزيمة ، وإعطاء أنموذج مشرف للتعامل مع الصعاب والتحديات ، وأعطوا مثالاً شديد التميز في فتح باب الأمل واسعًا لأنفسهم ولغيرهم من ذوي الهمم العالية ، فجاء الكتاب مفعمًا بالدروس والعبر ، ليس لذوي الهمم وحدهم ، بل لكل من يبحث عن التميز في ذاته ، ويطمح أن يكون علامة بارزة في التاريخ الإنساني ، أو أن يقدم خدمة جليلة لوطنه وللإنسانية.
علمًا بأن الكتاب كان قد صدر ضمن سلسلة "رؤية" للنشء ، وجار ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
واعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق سلسلة "علم طفلك" لغة الإشارة ، ويسرنا أن ننشر أول هذه الفيديوهات التي تم ترجمتها إلى لغة الإشارة بعنوان : "الله خالق كل شيء"
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