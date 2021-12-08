/664998/تأجيل-حفل-تامر-حسني-بجامعة-مصر-للعلوم-والتكنولوجيا-لهذا-السبب

أعلن نجم الجيل، الفنان تامر حسني تأجيل حفله بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا -والذي كان من المقرر إحياءه اليوم- نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الجمهور، ومن المقرر أن تعلن إدراة الجامعة عن الموعد الجديد.

دوت الخليج يرصد السبب وراء تأجيل حفل تامر حسني بجامعة مصر.

تامر حسني يعلن تأجيل حفله بجامعة مصر

كتب حسني عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "تم التواصل الفوري مع إدارة جامعة مصر العريقة لتأجيل حفل اليوم لسوؤ الأحوال الجوية الشديد".

وأضاف: "حرصًا منا على سلامة جمهورنا الكريم، وتمت الموافقة على الفور وستعلن الجامعة عن الموعد القادم إن شاء الله".

وسبق وأن حذر نجم الجيل تامر حسني جمهور الحفل من برودة الطقس، ناصحًا إياهم بارتداء ملابس ثقيلة، حيث كتب عبر خاصية «استوري» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "بالنسبة لحبايب قلبي اللي إن شاء الله جايين حفلة جامعة مصر، باوصيكوا بجواكيت تقيلة جدًّا بجد، الجو مش برد عادي ده تلج".

تامر حسني يوجه نصيحة لجمهور حفله بجامعة مصر

وأضاف: "أنا في البروفة دلوقتي وتقريبًا اتجمدت مش هاوصيكوا لو عرفتوا تلبسوا جرايد تحت الهدوم يا ريت، خصوصًا لو في أي أطفال جايين، أرجوكم ماتنسوش".

احتفالية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور تامر حسني

وتأتي الاحتفالية في إطار احتفال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضي تحت شعار “25 عامًا من الريادة والنجاح”، كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، والتي يترأس مجلس أمنائها خالد الطوخي، وذلك ضمن مجموعة حفلات دورية تنظمها الجامعة على مسرحها تحمل اسم “أضواء المدينة” بحيث يتم تقديمها من خلال برنامج فني متكامل يقوم بإحيائه مجموعة من كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، وذلك إيمانًا بدور الفن في المجتمع.

ويحضر الحفل الكبير نخبة من أبرز الشخصيات في مختلف المجالات، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

تامر حسني يتألق بحفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ويقدم تامر حسني، خلال الحفل، باقة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، حيث يحضر “تامر” لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذي يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح، والذي يتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم.

تامر حسني يوفي بوعده لعروس ويفاجئها بحضور زفافها

على الصعيد الآخر، فاجأ الفنان تامر حسني، المعروف ب «نجم الإنسانية»، البلوجر الشهيرة آية مكرم، بدخوله حفل زفافها متخفيا، بعد أنا وعدها في وقت سابق بإحيائه حفل زفافها، ليستغل مساء أمس ويوفي بوعده.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو، مشيدين بموقع الفنان تامر حسني.

كما نشره حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه: فاجئت آيه وهيمن حبايب قلبي اجمل عروسين و عملت نفسي مصور صحفي و داريت وشي ورا الكاميرا و لبست عدة الشغل ماسك ونظارة نظر عشان اوصل من الزحمه من غير ما حد يحس بيا،مليون مبروك، فرحتك بالدنيا يا آيه ربنا يخليلك اجمل هيمن في الدنيا و عقبال الجميع

هذا وحقق الفنان تامر حسني نجاحًا ساحقًا بكليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يا فرحة»، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية يافرحة لـ تامر حسني

أغنية «يا فرحة»، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وتعد أغنية دعائية لإحدى شركات الموبايل، وتقول كلماتها: “هقولها تاني وأغنيها.. اه هقولها تاني واغنيها.. ويااا مش مصدق إيه في الدنيا.. يااا إيه في الدنيا أجمل بقى من اللحظة دي”.