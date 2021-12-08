وفد البرلمان بمرسي مطروح يهاجم هيئة المجتمعات العمرانية والقابضة للمياة والصرف الصحي:«يعني ايه متحضروش اجتماع بيناقش مشكلات المواطنين»

/665008/وفد-البرلمان-بمرسي-مطروح-يهاجم-هيئة-المجتمعات-العمرانية-والقابضة-للمياة-والصرف-الصحييعني-ايه-متحضروش-اجتماع-بيناقش-مشكلات-المواطنين

انتقد النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة البرلمانية التي تزور محافظة مرسي مطروح، للوقوف علي مشكلات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، عدم حضور ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية و الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للأجتماع الذي حضره الفريق اركان حرب محافظ مرسي مطروح وجميع قيادات الجهاز التنفيذي واعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، للتوصل لحلول لبععض المشكلات التي تهم المواطن.

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وقال حمودة، في حضور محافظ مرسي مطروح، الجميع يعلم ان القيادة السياسية توفر جميع الامكانيات لحل اي مشكلة تتعلق بحياة المواطن في اي بقعة في جمهورية مصر العربية، لكن ماشهدناه اليوم بحضور النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يؤكد ان هناك مسئولين غير مهتمين بهذه المشاكل او هموم المواطن، وعدم حضور المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي علامة استفهام كبري تحتاج للتوضيح، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هموم المواطن ومتابعة تنفيذ المشروعات غير ذات اهمية بالنسبة لهم؟

وفد البرلمان بمرسي مطروح يهاجم هيئة المجتمعات العمرانية والقابضة للمياة والصرف الصحي

وأكد رئيس لجنة الاسكان وجميع اعضاء الوفد البرلماني، علي وجود نية حقيقية واصرار من اللواء خالد شعيب، لسماع صوت المواطن في مرسي مطروح، وهناك اصرار علي الحل الفوري في حدود الامكانيات المتاحة.

ومن جانبهم طالب اعضاء الوفد البرلماني، برد من وزارة الإسكان، لتوضيح عدم حضور ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، مؤكدين علي دعمهم الكامل لمحافظة مرسي مطروح ومواطنيها.