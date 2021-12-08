دوت الخليج يرصد كشف حساب «الشباب والرياضة» على مدار عام من العمل النيابي المكثف

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يواصل دوت الخليج نشر سلسلة الحصاد الخاص باللجان النوعية للبرلمان، وذلك مع اقتراب إتمام عامل كامل من العمل النيابي الدؤوب للجان النوعية بالبرلمان، والتي تعد بوتقة تفاعلات بين النواب والمسؤولين، وساحة للعمل البرلماني الجاد على الأصعدة التشريعية والرقابية والخدمية.

ويرصد دوت الخليج في تقريره، ما قامت به لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، والذي قام بأداء مجموعة من الأدوار البطولية التي انتصر فيها للشعب المصري في مواجهة فساد اتحاد الكرة، بالإضافة لجولات مكوكية على مراكز الشباب في مختلف ربوع البلاد، مع مناقشة طلبات إحاطة وتشريعات دقيقة لخدمة المجال الرياضي.

هيئة المكتب

تعد لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، أحد أكثر اللجان حيوية ونشاطا، وذلك لأنه يأتي على رأسها القيادي البرلماني الشاب محمود حسين، صاحب المنطلقات الوطنية، والأداء البرلماني الدؤوب، بالإضافة إلى هيئة مكتب من النواب أمثال حسام غالي وحازم إمام، مع تشكيل مثالي لباقي النواب والأعضاء المشغولين بأحوال وشؤون قطاعات الرياضة المصرية المختلفة.

اتحاد الكرة

على مدار الشهور الماضية خاضت لجنة الشباب والرياضة عدد من المعارك انتصارا للشعب المصري، وأهم تلك المعارك الرقابية على الإطلاث ما شهده اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب من مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب، وزير الشباب والرياضة، بسرعة حل اتحاد كرة القدم، موجهين هجوم حاد لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد.

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تحترم كافة تعهداتها والمواثيق الدولية والميثاق الأوليمبى، وذلك خلال اجتماع سابق للجنة ، لاستكمال مناقشة 27 طلب إحاطة عن الفساد المالى والإدارى فى اتحاد الكرة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى. وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "مصر دولة ذات سيادة ونرفض الالتفاف حول الحقائق والمسميات، كما نرفض فزاعة إيقاف نشاط الرياضة المصرية، انتهى عصر الفراغات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "لسنا فى عزبة، ولابد من إعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية وليس الإغراءات المالية ولا مكان لمتخاذل أو خائن"، ليؤكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تضامنه مع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية باتحاد كرة القدم.

وقال صبحى: "لن نسمح بوجود فساد، وهناك طرق عملية كبيرة تجاه تلك الملفات، كما أن هناك خطوات تنفيذية تمت سواء على مستوى الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها، وقضايا الحساب موجودة، ومش هناخد قرار ونرجع لورا"، وأوضح أن تعامل الوزارة فى ذلك الملف ليس فرديا، واحترامنا للمؤسسات الدولية موجود، وحدودنا الزمنية بالنسبة للاتحاد هى 5 يناير، حيث لابد أن يكون فى مجلس إدارة منتخب من جمعيته العمومية، مؤكدا أنه سيبحث عدم حضور أحمد مجاهد الاجتماع، وأن احترام الهيئة البرلمانية وتقديرها أمر واجب".

موضوعات دقيقة

تدخل اللجنة في صلب موضوعات نقاشية ترتبط تماما باختصاصاتها وتتطرق لمعالجة أوضاع في هيئة طلب إحاطة يتعلق بمنح تراخيص مزاولة المهنة لغير المتخصصين غير خريجي كليات التربية الرياضية والرياضيين.

وقالت النائبة ولاء عبدالفتاح مقدم طلب الاحاطة ، إن مصر بها ما يقرب من 27 كلية تربية رياضية يتخرج منها آلاف الخريجين سنويا، ويواجهون مشكلات عدة فى الالتحاق بوظائف بسبب منح نقابة المهن الرياضية كارنية النقابة،لأى شخص يتقدم لها، وتساءلت كيف يتم مساواة من ظل لمدة أربع سنوات يتلقى الدراسة ، بمن يحصل على دورة تدريبة لمدة 4 أسابيع فقط كي يلتحق بالنقابة ، وتابعت :" نقابة المهن الرياضية أصبحت نقابة من لا مهنة له "

وتابعت:" لم أشاهد أى نقابة تفعل ذلك سوى نقابة المهن الرياضية ، أصبح كل من يشترك فى جيم يحصل على كارنيه النقابة وأن وجود دخلاء على المهنة تسبب فى عدم وجود كفاءات مما أدي إلى سوء الخدمات الرياضية ، وحدوث حالات وفاة بين الرياضيين بسبب التدريب الخاطئ ".

نقاشات محتدمة

تضم اللجنة قامات من أرفع الخبراء الرياضيين في البلاد، ممن تكونت خبراتهم العملية لسنوات طويلة في ميادين العمل الرياضي، ومنهم النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذي سبق وأن شن هجوما حادا على نقابة المهن الرياضية، بسبب تقاعسها عن خدمة الرياضيين وعدم تقديمها أى دور ملموس على الأرض لمساعدتهم، قائلا:" عمرى ما شعرت أن هناك دور لنقابة المهن الرياضية تجاه أعضائها على غرار ما تقوم به باقى النقابات المهنية ومنها على سبيل المثال الخدمات الكبيرة التى تقدمها بعض النقابات لاعضائها".

وتابع إمام:" من المعروف وفقا للقانون أن كل لاعبى الكرة، يتم خصم جزء من عقودهم مع أنديتهم لصالح نقابة المهن الرياضية،بما يعادل نسبة 5% من قيمة العقد، متسائلا : ما هو العائد عليهم نظير تلك المبالغ، وما هو الدور الذى تقوم به النقابة حال تعرض أحد اعضاء النقابة لحادثة؟ مشيرا إلى أن هناك دور ملموس لرابطة اللاعبين وجمعية قدامى اللاعبين، على عكس نقابة المهن الرياضية : ما هو دوركم لم اجد اى خدمة من نقابتكم ؟."

رعاية الشباب

يضع رئيس لجنة الشباب والرياضة، النشء المصري نصب أعينه، حيث قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية لحضور اجتماع بلجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب، لوضع خطة متكاملة للاهتمام بالرعاية الصحية للشباب والمراهقين في محافظات التأمين الصحي الشامل، باعتبارهم يمثلون النسبة الأكبر من عدد السكان فى المحافظات والمنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل والعمل على استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية لهم.

وأوضح حسين، أنه التقى الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، واستمع خلال اللقاء لدور هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحى الشامل، ومدى توفيرها الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل منشآتها الطبية والتعرف على التزامها بمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية، وتيسير حصولهم عليها بالميكنة والتحول الرقمى للخدمات، وذلك في نطاق محافطة بورسعيد وباقي المحافظات.

طلبات جماهيرية

لا تتخلى لجنة الشباب والرياضة أبدا عن الطلبات الجماهيرية وتحريك الموضوعات المرتبطة بالأهالي والمواطنين في شتى بقاع الجمهورية، حيث سبق وأن ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الاحاطة، منها طلب من النائب حاتم عبد العزيز بشأن نادى ههيا الرياضي بمركز ومدينة هيهيا، والذي أكد فيه إن النادي لا يوجد به أي نوع من أنواع الأنشطة الرياضية ولا أماكن لممارستها، فضلا عن عدم البدء فى الإنشاءات التى من المنتظر أن تساهم فى توفير النشاط الرياضي فضلا عن عدم تقديم الدعم الكافي من الوزارة.

وأكد النائب، أن نادى ههيا الرياضي يعد حالة غير مسبوقة على مستوى محافظة الشرقية بسبب تفوق أبطاله الرياضيين على مستوى العالم، حيث حصل العديد منهم على ميداليات ذهبية في لعبة الكاراتيه والشطرنج، مشيرًا إلى أن مصدر دخل النادى الوحيد كان عبارة عن قاعة للأفراح والتى كان يتم تأجيرها بـــ 200 ألف جنيه سنويًا، لافتا إلى قيام محافظ الشرقية بهدم قاعة الأفراح دون التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الخصوص. لنكون بذلك أمام لجنة برلمانية واعدة، يقوم كامل أعضائها بالواجبات النيابية المطلوبة منهم على أكمل وجه، حيث الاضطلاع بأدوار تشريعية ورقابية وبرلمانية، تأتي للانهوض بكافة القطاعات والجهات والمؤسسات وثيقة الصلة بأحوال الشباب والرياضة في مصر.