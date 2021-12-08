/665000/دابوس-بدلة-يثير-أزمة-بين-نواب-الشرقية-أقدم-نائب-بالمحافظة-يحسم-الجدل-ويؤكد-والله-ما-ألماظ

كشف النائب احمد فؤاد اباظة ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، أن الاحاديث التي يرددها البعض بشأن منحه أحد النواب ، بروش الماظ باهظ الثمن ، شائعات لا أساس لها من الصحة .

دوت الخليج

وقال اباظة في تصريح خاص ، أن النائب سامي نصر الله ، عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس والعاشر ، من اصدقاءه المقربين ، وعندما شاهدني اضع بروش علي بذلتي اعجب به جدا ، ومن دافع الصداقة صنعت له واحد مثله وقدمته له كهدية .

"دابوس بدلة يثير أزمة بين نواب الشرقية".. أقدم نائب بالمحافظة يحسم الجدل

وأشار اباظة ، إلي أن التكلفة الحقيقية للبروش لا تتخطي ال٨٠٠ جنيه ، خاصة انه ليس من الالماظ ولكنه بروش فضي ، مبديا استغرابه من تلك الضجة المثارة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلك الهدية التي لم يتعدي ثمنها 1000 جنيه .

وأضاف اباظة ، أن من يهدي هدية يهدي بقيمته ، وهذا سلوك شخصي قائلا :" انا الحمد لله ميسور الحال وحتي لو كانت الهدية الماظ ، وهي ليست كذلك فليس من حق أحد الحجر علي ، لافتا الي ان النائب سامي نصر الله اراد تفخيم قيمة الهدية بحديثه عن انها الماظ وذلك شعور يحسب له نحوي ".

وأشار الي أنه عندما منح النائب سامي نصر الله ، البروش لم يستطيع تركيبه فساعده في ذلك ، متسائلا : لا اجد سبب للحديث عن تلك الأمور الفرعية ، وتابع : احترم الجميع ولا اتدخل في شئون احد ".