الخطيب رئيساً لبعثة الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي بكأس السوبر الأفريقي

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يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تولي رئاسة بعثة القلعة الحمراء خلال السفر إلى قطر، لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي. وتقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي في 22 ديسمبر الجاري في قطر، وتقام في تمام السادسة مساء. وكان نادي الرجاء المغربي أرسل خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطلب فيه تأجيل اللقاء بسبب مشاركة بعض لاعبي الفريق في بطولة كأس العرب مع منتخب المغرب. رسمياً: أيمن أشرف خارج صفوف الفراعنة بكأس العرب ويغيب عن السوبر الافريقي مع الأهلي.. تفاصيل أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر، تحديد إصابة أيمن أشرف مدافع الفراعنة الدولي، وذلك خلال لقاء الجزائر ببطولة كأس العرب. وشارك أيمن اشرف في بداية مباراة الجزائر، وخرج بعد مرور 10 دقائق من المباراة، ليتم عمل أشعة لمعرفة حجم الإصابة. كأس السوبر الأفريقي وأثبتت الأشعة إصابة أيمن اشرف بجزع في الرباط الداخلي، ويحتاج اللاعب لفترة علاج ما بين 4 أسابيع إلى 5 أسابيع للعودة للمباريات. وبذلك يغيب أيمن اشرف عن باقي مباريات بطولة كأس العرب، بجانب السوبر الأفريقي وبطولة كأس الأمم الأفريقية. وتعادل منتخب مصر أمام الجزائر بهدف لكل فريق في ختام مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب.

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