أمين مسعود مهاجما مسئول قطاع الصرف الصحي بمطروح:«حلوله تلوث مياه الأبار الصالحة للشرب»

/665002/أمين-مسعود-مهاجما-مسئول-قطاع-الصرف-الصحي-بمطروححلوله-تلوث-مياه-الأبار-الصالحة-للشرب

هاجم النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، المسئول عن قطاع الصرف الصحى بمحافظة مطروح، قائلا، للأسف المسئول بيعرض حلول للصرف الصحى بالمحافظة، من شأنها تلويث مياه الأبار الجوفية الصالحة للشرب، في الوقت الذى تمنع فيه الدولة مثل هذه الوسائل، فهو يدرس في اتجاه والدولة تسير في اتجاه، فهل ذلك المسئول يستحق ان يستمر في مكانه ونستأمنه على حل مشكلات الصرف الصحى بمطروح؟"

دوت الخليج

وأكد مسعود، أهمية محافظة مطروح، ودورها فى السياحة الداخلية، منتقدا المشكلات التي تعانى منها حاليا، مشير إلى أنها موجودة من السبعينات سواء ازمة المياه والصرف الصحى، وأنه بايلين ان تكون موجودة في 2021.

أمين مسعود يطالب بتوفير حوافز للاستثمار في المناطق النائية بمطروح

وتابع مسعود: أيضا بالنسبة للتخطيط العمرانى، أتساءل، أين هيئة التخطيط العمرانى، في محافظة تصل مساحتها ثلث مساحة مصر، مش عارفين نجيب فيها مساحة لحل مشكلة الصرف الصحى، بأى منطق هذا؟

وأضاف مسعود: القيادة السياسية تعمل في كل الاتجاهات، ولكن اين التخطيط العمرانى، في هذا الامر وأين اتخطيط طويل الأمد وقصير الأمد وتابع، نتحدث عن اجمل شواطئ في مصر ، وللأسف غير مستغلة، ولايوجد استغلال لها بسبب مشكلات الصرف الصحى.

وطالب بتوفير حوافز للاستثمار في المناطق النائية مثل سيوة بمحافظة مطروح، وكذلك الاهتمام بالسياحة٨ العلاجية جزء باعتبارها جزء من الحركة السياحية.

واختتم كلمته، قائلا:” هناك عشوائية في المحافظة وهى تحتاج إلى تخطيط وناس تحب بلدها، و مسئولين بيحبوا مصر، وفي ظل الجمهورية الجديدة، نريد مضاعفة المساحة التي تقيم عليها مصر، مطالبا مسئولي التخطيط بالعمل علي ذلك، قائلا، " يشغلو مخهم شوية".