/665003/هجوم-برلماني-علي-مسئولي-مطروح-النائب-أمين-مسعود-عاوز-التخطيط-يشغلوا-مخهم-شوية

هاجم النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، المسئول عن قطاع الصرف الصحى بمحافظة مطروح، قائلا، للأسف المسئول بيعرض حلول للصرف الصحى بالمحافظة، من شأنها تلويث مياه الابار الجوفية الصالحة للشرب، في الوقت الذى تمنع فيه الدولة مثل هذه الوسائل، فهو يدرس في اتجاه والدولة تسير في اتجاه، فهل ذلك المسئول يستحق ان يستمر في مكانه ونستأمنه على حل مشكلات الصرف الصحى بمطروح؟"

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمحافظ مرسى مطروح وعدد من المسئولين بالمحافظة خلال زيارته لمطروح لتفقد المشروعات القومية.

هجوم برلماني علي مسئولي مطروح.. النائب أمين مسعود: عاوز التخطيط يشغلوا مخهم شوية

وأكد مسعود، أهمية محافظة مطروح، ودورها فى السياحة الداخلية، منتقدا المشكلات التي تعانى منها حاليا، مشير الى انها موجودة من السبعينات سواء ازمة المياه والصرف الصحى، وأنه بايلين ان تكون موجودة في ٢٠٢١

وتابع مسعود، أيضا بالنسبة للتخطيط العمرانى، أتساءل، أين هيئة التخطيط العمرانى، في محافظة تصل مساحتها ثلث مساحة مصر، مش عارفين نجيب فيها مساحة لحل مشكلة الصرف الصحى، بأى منطق هذا؟

وأضاف مسعود، القيادة السياسية تعمل في كل الاتجاهات، ولكن اين التخطيط العمرانى، في هذا الامر وأين اتخطيط طويل الأمد وقصير الأمد

وتابع، نتحدث عن اجمل شواطئ في مصر ، وللأسف غير مستغلة، ولايوجد استغلال لها بسبب مشكلات الصرف الصحى.

وطالب بتوفير حوافز للاستثمار في المناطق النائية مثل سيوة بمحافظة مطروح، وكذلك الاهتمام بالسياحة العلاجية جزء باعتبارها جزء من الحركة السياحية.

هجوم برلماني علي مسئولي مطروح.. النائب أمين مسعود: عاوز التخطيط يشغلوا مخهم شوية

واختتم كلمته، قائلا هناك عشوائية في المحافظة وهى تحتاج الى تخطيط وناس تحب بلدها، و مسئولين بيحبوا مصر.

وقال، في ظل الجمهورية الجديدة، نريد مضاعفة المساحة التي تقيم عليها مصر، مطالبا مسئولي التخطيط بالعمل علي ذلك، قائلا، " يشغلو مخهم شوية"

وكان النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة البرلمانية التي تزور محافظة مرسي مطروح، للوقوف علي مشكلات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، انتقد عدم حضور مسئولين عن هيئة المجتمعات العمرانية و الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للأجتماع الذي حضره الفريق اركان حرب محافظ مرسي مطروح وجميع قيادات الجهاز التنفيذي واعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، للتوصل لحلول لبععض المشكلات التي تهم المواطن.

وقال حمودة، في حضور محافظ مرسي مطروح، الجميع يعلم ان القيادة السياسية توفر جميع الامكانيات لحل اي مشكلة تتعلق بحياة المواطن في اي بقعة في جمهورية مصر العربية، لكن ماشهدناه اليوم بحضور النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يؤكد ان هناك مسئولين غير مهتمين بهذه المشاكل او هموم المواطن، وعدم حضور المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي علامة استفهام كبري تحتاج للتوضيح، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هموم المواطن ومتابعة تنفيذ المشروعات غير ذات اهمية بالنسبة لهم؟

هجوم برلماني علي مسئولي مطروح.. النائب أمين مسعود: عاوز التخطيط يشغلوا مخهم شوية

وأكد رئيس لجنة الاسكان وجميع اعضاء الوفد البرلماني، علي وجود نية حقيقية واصرار من اللواء خالد شعيب، لسماع صوت المواطن في مرسي مطروح، وهناك اصرار علي الحل الفوري في حدود الامكانيات المتاحة.

ومن جانبهم طالب اعضاء الوفد البرلماني، برد من وزارة الإسكان، لتوضيح عدم حضور مسئولين عن هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، مؤكدين علي دعمهم الكامل لمحافظة مرسي مطروح ومواطنيها