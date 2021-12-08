/665004/الرئيس-السيسي-الإسلام-ليس-له-علاقة-بالفكر-الجامد-ويوجه-رسالة-للعامل-العربي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الإدارة المصرية جادة بإرادة لا تلين من أجل مجابهة التحديات والتى منها التعليم،مشيرًا إلى أنه الأساس فى بناء الدول.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: الإسلام ليس له علاقة بالفكر الجامد

ووجه الرئيس السيسي رسالة للعالم الإسلامي: انتبهوا للفكر الأحمق، الذى يهدف إلى إحداث تدمير على كل المستويات.

واستكمل:" الإسلام ليس له علاقة بالفكر الجامد والمتطرف الذى يستهدف أن يدمر الشعوب سواء مستقبلها وحاضرها.

الرئيس السيسي يقترح إنشاء صندوق تعليمي

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" نساهم فى جامعتنا بمقدار 100 فرصة تعليم للمواهب من العالم، مضيفًا:" اقترح انشاء صندوق تعليمي يضم دول أعضاء منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، لدعم المنظومة التعليمية للدول الأعضاء.

وأردف الرئيس السيسي قائلًا:" فى مصر كانت هناك إتاحة بالنسبة للتعليم، حيث أنه كان للجميع ولكن عند مقارنته بالمقدم فى الدول المتقدمة، مثل أمريكا وبريطانيا، فلا يمكن أن يكون على نفس المقدار".

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هذا وكانت فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي، قد انطلقت صباح اليوم، بحضور الرئيس السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.