/665004/الرئيس-السيسي-الإسلام-ليس-له-علاقة-بالفكر-الجامد-ويوجه-رسالة-للعامل-العربي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الإدارة المصرية جادة بإرادة لا تلين من أجل مجابهة التحديات والتى منها التعليم،مشيرًا إلى أنه الأساس فى بناء الدول.
دوت الخليج
الرئيس السيسي: الإسلام ليس له علاقة بالفكر الجامد
ووجه الرئيس السيسي رسالة للعالم الإسلامي: انتبهوا للفكر الأحمق، الذى يهدف إلى إحداث تدمير على كل المستويات.
واستكمل:" الإسلام ليس له علاقة بالفكر الجامد والمتطرف الذى يستهدف أن يدمر الشعوب سواء مستقبلها وحاضرها.
الرئيس السيسي يقترح إنشاء صندوق تعليمي
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" نساهم فى جامعتنا بمقدار 100 فرصة تعليم للمواهب من العالم، مضيفًا:" اقترح انشاء صندوق تعليمي يضم دول أعضاء منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، لدعم المنظومة التعليمية للدول الأعضاء.
وأردف الرئيس السيسي قائلًا:" فى مصر كانت هناك إتاحة بالنسبة للتعليم، حيث أنه كان للجميع ولكن عند مقارنته بالمقدم فى الدول المتقدمة، مثل أمريكا وبريطانيا، فلا يمكن أن يكون على نفس المقدار".
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هذا وكانت فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي، قد انطلقت صباح اليوم، بحضور الرئيس السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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