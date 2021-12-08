/665017/سامح-عبد-القوي-مصر-تسيطر-على-تنظيم-بطولات-العالم-للسيارات-خلال-الفترة-الأخيرة

صرح سامح عبدالقوى منظم بطولات العالم للسيارات، أن السنة الماضية عملنا على تعليم أطفال من سن 7 او 8 سنوات وتعليمهم على سيارات خاصة بهم بأحزمة أمان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف سامح منظم بطولة العالم للسيارات:" كل عملنا حاليا في التفكير جديا في العنصر النسائي ونمتلك فريق كامل حالياً للمساواة بين الرجل والمرأة".

وأشار سامح عبدالقوى:" السنة القادمة 2022 بطولة جديده دوليه تمثل مصر من خلال مشاركة فرق من دول العالم".

وتابع عبدالقوى:" تبليغ رسمياً من نادى السيارات أن الاتحاد الدولى للدرجات الناريه فى موسم 2022 سيكون بطولاته مختلفة كليا عن الأعوام السابقة، وتواجد دولى وعربى للأبطال المصريين ودعمهم والتعاون مع كل أندية السيارات والعديد من برامج التدريب لكل القائمين على اللعبه تحت إشراف الاتحادات الدوليه".

وأكد منظم بطولة العالم للسيارات:" أنا عاشق للسيارات وإبتديت مشوارى فى 2014 بسيارات عادية فى استاد القاهره قدرنا فى سبع سنين على التوالى للوصول إلى المستوى المميز حاليا".

ووضح سامح عبدالقوى " أنا أقل واحد فى فريقي كلمة كابتن ليس اسم أعضاء الفريق انتخبونى لكن هما الأساس هما دائما الداعم الأكبر". واختتم منظم بطولة العالم للسيارات:" فى الفتره الاخيره قدرت على تنظيم بطولات السيارات فى مصر ارتفاع مستوى اللاعبين من خلال المنافسات بيننا فى التراك".