/665019/زوج-أصالة-يحاوطها-بعبائته-لحمايتها-من-البرد-في-حفلها-بموسم-الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تتضمن لقطة رومانسية جمعت بين الفنانة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك خلال إحيائها حفلًا في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض.

دوت الخليج يرصد اللقطة الرومانسية التي جمعت بين الفنانة أصالة وزوجها الشاعر فائق حسن على مسرح الرياض.

شام الذهبي تعلق على الموقف الرومانسي الجامع بين أصالة وزوجها

ونشرت شام الذهبي ابنة أصالة الفيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهر فائق حسن في الفيديو، وهو يصعد على المسرح لأصالة ويمنحها عباءته لحمايتها من البرد، لترتديها أصالة و من ثم استكملت غنائها.

وعلقت شام على الفيديو قائلة: "الحب في الهواء، لترد عليها أصالة: "الحب نعمة أنا ربي غرقني بالنعم يا روح قلب صولا أنتي".

زواج أصالة من فائق حسن

أعلنت المطربة السورية أصالة بشكل رسمي زواجها من الشاعر العراقي حسن فائق، مشيرة إلى أن علاقتهما مبنية على صداقة متينة، ومعربة عن حبها لشخصه الطيب، الذي يفهما بدون شرح أو تكلف.

أصالة تعلق على زواجها للمرة الرابعة

نشرت أصالة صورة برفقة زوجها الجديد حسن فائق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظه حولت مشاعرنا. كل شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيه على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسيت إني بخير لأنه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني دون شرح وبفهمه دون تكلف هو.. واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو معًا".

وأردفت قائلى: "جميع مسؤولياتنا ونعلم تمامًا أن خير ما نعطيه هو الحب، سنعلم أولادنا كيف تستمر الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبة والإخلاص وسنعطيهم من هذا الشعور الطيب مؤونة لغد نتمنى أن يكون دون أي ضرر".

وأضافت: "أشكر قلوبكم الطيبه التي فرحت لي وبي وأدعو الله أن أكون دائمًا، سعادة وطمأنينه لأحبتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق واللي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كل ماجمعته من شعور فيه خب كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

الإعلامية مي العيدان تعلن زواج أصالة للمرة الرابعة

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان أعلنت زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".

قصة تعارف أصالة نصري بفائق حسن

وتعارف الثنائي أصالة وفائق حسن منذ فترة طويلة منذ أن عرض عليها مجموعة من الأغاني من تأليفه، كما تربط أصالة صداقة قوية بالفنان العراقي ماجد المهندس، وخلال الآونة الأخيرة تردد أن الثنائي أصالة وفائق شركاء في مشروع سويا وهو مطعم لبناني بمصر، أما تأكيدات الزواج سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة.

من هو فائق حسن زوج أصالة نصري؟

فايق حسن زوج أصالة نصري، هو شاعر عراقي وكاتب أغاني مشهور، يبلغ من العمر 52 عامًا، تزوج في 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال

كما أنه تعاون مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني، ومن أشهر أغانيه: «بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت».