الأزهر الشريف ينشر نص دعاء الرياح كما ورد عن الرسول

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيس بوك، نص دعاء الرياح، وذلك بمناسبة حالة الطقس الآن فى جميع محافظات الجمهورية، حيث أنه يستحب ترديد دعاء الرياح فى مثل هذا التوقيت خصوصا مع الطقس السيئ، كما ينصح بترديد دعاء الرياح لتحصين النفس والأبناء.





نص دعاء الرياح

ويجب على المسلم ترديد دعاء الرياح عند الشعور بالخوف من الريح والرعد، في ظل حالة الجو المتقلبة اليوم، ونص دعاء الرياح هو: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه".

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذا عَصفَتِ الرِّيحُ قالَ: اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ مَا فِيها، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَت بِهِ رواه مسلم.

دعاء البرق والرعد

كما يجب على المسلم إذا سمع صوت الرعد ورأى البرق أن يقول: "اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك"، ويقول أيضا "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"، فالواجب على المسلم أن يستثمر هذه الأوقات الطيبة وقت نزول المطر بأن يدعو الله عز وجل بما شاء فهذا وقت يستجاب فيه الدعاء.

دعاء الرياح.. وعنْ أَبي هُرَيْرة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بالعَذَابِ، فَإِذا رَأَيْتُمُوهَا فَلا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّه خَيْرَهَا، واسْتَعِيذُوا باللَّهِ مِنْ شَرِّهَا رواه أبو داود بإِسنادٍ حسنٍ.

الرياح

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

رياح اليوم

كما تسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.