محافظة الجيزة تزيل عقارين متصدعين فى إمبابة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أزالت محافظة الجيزة، عقارين متصدعين فى منطقة الكيت كات بإمبابة، تنفيذا لتعليمات أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن تشكيل لجان لمتابعة حالة العقارات الآيلة للسقوط وخاصة بالمناطق التى تحوى منشآت مقامة من فترات زمنية كبيرة وسرعة اتخاذ الإجراء المناسب لها حرصاً على سلامة المواطنين.





وتلقت غرفة عمليات حى شمال الجيزة، بلاغا بحدوث سقوط جزئى للعقار رقم 14 ش النور من ش مراد بالكيت كات وعلى الفور تم حصر باقى العقارات المجاورة وتبين تصدع العقار المجاور رقم 16 وهو عقار خال من السكان ويمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة. وجرى البدء فى إزالة العقارين تحت إشراف وتواجد ميدانى لأشرف بكر رئيس حى شمال انطلاقا من حرص المحافظة على سلامة المواطنين.

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