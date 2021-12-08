جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن المحافظة تعرضت بعد ظهر اليوم الأربعاء، لأمطار متوسطة وزيادة سرعة الرياح؛ مما أثر على حركة سير المشاة والسيارات وأدى لإغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة؛ حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.





وأضاف الشريف فى تصريح اليوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمواجهة حالة الطقس السيئ وتلقى أية بلاغات وتصريف مياه الأمطار ومنع تراكمها. وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر؛ للتعامل مع أية أزمة طارئة واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، مشيرًا إلى تواجد رؤساء الأحياء بالشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات إزالة مياه للأمطار. ولفت إلى انتشار سيارات شركة الصرف الصحى بجميع مناطق المحافظة وتمركزت فى الأماكن التى تتعرض لتراكمات المياه لسرعة كسحها وسحبها للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع. يُذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليًا إلى نوة (أنواء قاسم) وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية: أمطار متوسطة ورياح تضرب المحافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.