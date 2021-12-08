عاصفة ترابية عنيفة تضرب القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وضربت عاصفة ترابية القاهرة الكبرى، وخيمت حالة من عدم وضوح الرؤيا.

ورصدت عدسة دوت الخليج أجواء الطقس السيئ فى القاهرة الكبرى.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرار طقس البلاد، الخميس المقبل، لتعود الرياح إلى سرعتها الطبيعية، وتهدأ حركة الأمواج على البحر المتوسط، وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

أمطار ورياح وبرودة وانخفاض رؤية.. الأرصاد تعلن طقس الغد بدرجات الحرارة

عاصفة ترابية

وأفاد الخبراء أن تحسن الأحوال الجوية يصاحبه ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة من يوم الجمعة وبداية الأسبوع المقبل، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على الأنحاء كافة، ويسود خلال هذه الفترة طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

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الطقس الآن

ويستمر اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 أمتار، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.