وزير الخارجية الجنوب سودانى يشكر السيسى على دعمه

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير الجنوب سودانى، خلال اللقاء، على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين فى كافة مجالات التعاون الثنائية، ومواصلة التنسيق والتشاور السياسى فى مختلف القضايا والموضوعات الاقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب الوزير الجنوب سودانى عن التقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وللحكومة المصرية على ما تقدمه مصر من كافة أشكال الدعم والمساندة لجنوب السودان، مثنيًا على الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين فى هذه المرحلة.

من جانبه، أكد السفير المصرى على التعاون الوثيق القائم بين البلدين وما شهدته الفترة الأخيرة من زيارات رفيعة المستوى، بما يؤكد الرغبة المشتركة فى دفع وتنمية العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان إلى آفاق أرحب، ويسمح بالتوظيف الأمثل لكافة الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة فى البلدين، وبما يعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين رئيس الجمهورية وشقيقه الرئيس سالفا كير، فضلًا عن العلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين.