نشرة أخبارة الفن: لقطة رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها.. الموت يفجع الإعلامية شافكي المنيري.. وهذا الموعد الجديد لحفل تامر حسني بجامعة مصر

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شهدت الساحة الفنية ،اليوم الأربعاء، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

الموت يفجع الإعلامية شافكي المنيري أرملة الفنان ممدوح عبد العليم

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، والدة الإعلامية شافكي المنيري، مقدمة برنامج التاسعة بالقناة الأولى المصرية وحماة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم.

أعلنت المنيري وفاة والدتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك:»، حيث كتبت: "قلبي موجوع حزينة جدا مكسورة.. توفيت ماما منذ قليل وللأسف أنا في لندن لأن أخي الغالي كمان كان مريض".

وأضافت الإعلامية شافكي المنيري: "بنحاول نحجز أي طيران إلى القاهرة دعواتكم معنا نفسي أكون معها بأي طريقة.. يا رب".

ضياء عبد الخالق:«مبدعيش في مهرجانات ولا بتكرم ودا مأثر على نفسيتي»

كشف الفنان المصري ضياء عبد الخالق عن معاناته النفسية بسبب تجاهله داخل الوسط الفني سواء من خلال عدم تكريمه أو دعوته لحضور المهرجانات الرسمية رغم مسيرته الفنية الكبيرة.

خرج ضياء عبد الخالق في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بـموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال: "أنا ضياء عبد الخالق، ليسانس آداب وتربية، بكالوريوس فنون مسرحية، وعضو نقابة المهن التمثيلية، ممثل في المسرح القومي، ابتديت أمثل من الثمانينيات اشتغلت مسرح وثقافة جماهيرية، وأنا في المعهد وسينما، وليا أعمال كتيرة الناس فكراها"

وتابع: "كنت باعمل أدوارا ثانوية وابتديت أعمل أدوارا رئيسية مع بداية الألفينات ليا جمهور بيحبني، وجوا الوسط زملائي مؤلفون ومخرجون بيحبوني وبيشهدوا لي بكفاءتي، والحمد لله سمعتي كويسة".

وأضاف ضياء متعجبًا: "أنا ليه رغم كل السي في الضخم اللي عندي ليه مش مدعو في مهرجانات بلدي الرسمية؟!، في وقت باشوف ناس ماعرفش مين وبيتقال عليهم إيه بيحضروا على الريد كاربت، في تجاهل ودي مسألة مؤلمة نفسيا ومعنويا، بيتعرض عليا شغل قليل أقل من إمكانياتي فنيا وماديا، وباقبل لأن دي شغلتي.. أنا بنتي لما تسألني أنت ليه مش مع الناس دي هقولها ايه".

وعن تجاهل تكريمه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دوره في مسلسل «الاختيار»: "الأبطال اللي عملوا أدوار أهم من أبو عبدالله وأقل نالوا شرف تكريمهم أمام الرئيس إلا أنا".

الموعد الجديد لحفل تامر حسني بجامعة مصر

قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع النجم تامر حسني تأجيل حفله الذي كان مقرر إقامته هناك ليوم الأحد القادم الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحرصًا منهم على سلامة الجمهور.

وأصدرت الجامعة بيانًا تعلن فيه عن الموعد الجديد للحفل، قائلة: "حرصًا منا على سلامة الطلاب والجمهور الكبير الذي بادر بحجز الحفلة، وكل الضيوف الكرام تم التواصل مع الفنان تامر حسني وتم على الفور تأجيل الحفل ليوم الأحد المقبل 12 ديسمبر".

زوج أصالة يحاوطها بعبائته لحمايتها من البرد في حفلها بموسم الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تتضمن لقطة رومانسية جمعت بين الفنانة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك خلال إحيائها حفلًا في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض.

ونشرت شام الذهبي ابنة أصالة الفيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهر فائق حسن في الفيديو، وهو يصعد على المسرح لأصالة ويمنحها عباءته لحمايتها من البرد، لترتديها أصالة و من ثم استكملت غنائها.

وعلقت شام على الفيديو قائلة: "الحب في الهواء، لترد عليها أصالة: "الحب نعمة أنا ربي غرقني بالنعم يا روح قلب صولا أنتي".