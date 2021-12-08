/665020/عضو-صحة-النواب-تطالب-المواطنين-باتخاذ-كل-التدابير-لمواجهة-حالة-الطقس-السييء

قالت النائب ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت المواطنين من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، وقالت إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وذلك من الخميس حتى الأحد المقبل.

ميرفت عبد العظيم تطالب الموطنين بالبقاء في المنزل في ظل الطقسالسيء وتطالب عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، باتخاذ كل التدابير الممكنة وغلق النوافذ جيدا، وحذرت مرضى الصدر والجيوب الأنفية من عدم الخروج في مثل هذه الأجواء، وطلبت من السائقين القيادة بحذر على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية. وقالت أنصح كبار السن ومرضى الحساسية الجلدية والصدرية كبارا وصغارا لمرضى الجيوب الأنفية بالبقاء بالمنزل في هذا اليوم، مع إغلاق النوافذ جيدا".

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