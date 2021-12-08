/665024/النائب-عاطف-كعربان- يثمن-توجهات-السيسي-تقديم-مصر-100-فرصة-تعليم-للمواهب-الشابة-في-العالم-الإسلامي

ثمن النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن تقديم مصر لـ 100 فرصة تعليم للمواهب الشابة في العالم الإسلامي لتعليم الموهوبين كقاطرات للتنمية في بلادنا، بالجامعات العالمية الجديدة التي أقامتها مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مصر ترعي المواهب الشابة والمبدعين في كافة المجالات

دوت الخليج

عاطف عثمان كعربان: مصر تولى اهتماما كبيرا بالتعليم وتشجيع البحث العملى

وأشاد كعربان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين ،بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المنتدي العالمى للتعليم العالى بالعاصمة الإدارية ، و لتى أكد فيها بأن مصر سنظل نقاتل من أجل التعليم الجيد والمعرفة. قائلًا: نحن جادون بإدارة لا تلين في مواجهة تحدياتنا؛ ومنها التعليم كأساس لبناء الدول المتقدمة.

وقال كعربان، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالتعليم وتشجيع البحث العملى والابتكار في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والحق في التعليم الجيد والمعرفة، كحق من حقوق الإنسان.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته في الجلسة النقاشية بعنوان "تحديات ووظائف المستقبل" ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تحركت في السنوات الماضية لإنشاء عدد من الجامعات بجودة عالية بالشراكة مع الجامعات العالمية. وشدد على أن الفكر المتطرف هو السبب الرئيسي والمباشر في تعطيل خطط تطوير التعليم في الدول الإسلامية، وسنقاتل من أجل توفير المعرفة والتعليم الحقيقي وسنعمل على مواجهة الفكر المتطرف الذي يهدف لتدمير الشعوب. ووجه الرئيس كلمته قائلًا: “نعمل بإرادة لا تلين لمجابهة تحدياتنا ومنها توفير التعليم الحقيقي كأساس لتقدم الدولة”. يشارك في المنتدى نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في كبريات جامعات العالم، لمناقشة أجندة من الموضوعات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والعالم.

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور، أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة.