/665025/علاء-حمدي-قريطم--استضافة-مصر-المنتدي-العالمي-للتعليم-العالى-يؤكد-حرص-الدولة-علي-تأهيل-الشباب-لسوق-العمل

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب استضافة مصر لفعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (رؤية المستقبل) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مشيرا إلى أن مصر تؤكد دورها الريادي في المنطقة وتفتح ذراعيها للجميع للتعاون في كافة المجالات وبخاصة تأهيل الشباب لسوق العمل .

دوت الخليج

علاء حمدي قريطم: مصر تسعي بجهد القيادة السياسية الحكومية بأحداث ثورة صناعية كبري

وأشاد قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأهمية المنتدي العالمي للتعليم العالى ،في ظل المتغيرات التى يشهدها العالم بشأن وظائف الأعمال ،والبحث العملي والتحول الرقمي وتطور الصناعة والطلب على سوق العمل والتوظيف.

وقال قريطم أن مصر تسعي بجهد القيادة السياسية الحكومية بأحداث ثورة صناعية كبري في ظل بناء الجمهورية الحديدية تعتمد على ابداعات شباب الجامعات بالأصالة إلى إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأشاد عضو مجلس النواب، مشاركة عدد من الجامعات العالمية والجهات والمنظمات الدولية، في فعاليات المنتدي ومن أهمها: جامعات جورج واشنطن، وهارفارد، وولاية أريزونا، وفيرجينيا، وتشابمان، ومعهد بوسطن العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة سابينزا روما بإيطاليا، والكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وجامعة لينكولن بإنجلترا، وجامعة سيبيو برومانيا، وجامعتى كيبيك وويندسور بكندا، وجامعة بوتسدام الألمانية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجهات الدولية وهى: اليونسكو، والإيسيسكو، والبنك الدولى، والمجلس الوطنى للتقويم والاعتماد (NAAC)، والماجنا كارتا Magna Charta، ومنظمة Coursera لبناء المهارات والقدرات، وكذلك الناشر العالمى Elsevier، Knowledge E.