/665028/عاملة-النواب-توافق-على-الباب-الثالث-من-قانون-العمل-الخاص-بسلامة-الصحة-النفسية-والمهنية

وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ على الباب الثالث من قانون العمل ،والخاص بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة النفسية والصحة المهنية وبيئة العمل وتتضمن المواد تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية فى مجالات الطب البشرى ،والبيطرى والصيدلة والهندسة والعلوم للتفتيش على المنشأت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة .

وتنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار أليه فى الفترة السابقة وتزويدهم لالخبرات الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل . وتزويد جهاز التفتيش المشار أليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الأمكانات اللازمة لأداء مهمته ويكون التفتيش على المنشأت المتعلق عملها بالأمن القومى والتى تحدد قرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التى يحددها القرار.

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