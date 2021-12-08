دوت الخليج يرصد حصاد «نقل النواب» على مدار عام من العمل البرلماني الدؤوب

/665030/تحيا-مصر-يرصد-حصاد-نقل-النواب-على-مدار-عام-من-العمل-البرلماني-الدؤوب

يواصل دوت الخليج نشر سلسلة الحصاد الخاص باللجان النوعية للبرلمان، وذلك مع اقتراب إتمام عامل كامل من العمل البرلماني المميز، وذلك تحت قيادة المستشار دكتور حنفي جبالي، حيث نسعى لتسليط الضوء على الجهود النيابية باللجان النوعية التي تعد ساحة للتفاعلات الرقابية والتشريعية والخدمية.

ويرصد دوت الخليج في تقريره التالي حصاد أعمال لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، والتي يترأسها جنرال البرلمان علاء عابد، حيث تشكل اللجنة أحد اهم أركان العمل النيابي، والتي تتولى ملفات شديدة الأهمية ووثيقة الصلة بالتنمية في عموم البلاد، وجهود الموافقة على اتفاقيات توريد القطارات الجديدة، وتحديث مرافق الدولة للنقل وغيره.

جنرال البرلمان

يملك رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان النائب علاء عابد، رصيد كبير من الخبرات النيابية والسياسية والبرلمانية، وقد وضع بصمته الخاصة على العمل في لجنة النقل والمواصلات، والذي أظهر حالة من النشاط البرلماني الملحوظة، والتفاعل المستمر مع يتم طرحه تحت قبة البرلمان.

وتملك اللجنة تشكيل نيابي مشرف، حيث يتولى وكالتها النائب المخضرم وحيد قرقر، والنائب القدير محمود الضبع، بالإضافة إلى أمين السر سيد عوض، وهم تشكيلة من النواب اللذين أجادوا الاضطلاع بمهام كبرى أمثال مناقشة كل مايتعلق بالنقل البرى، والنقل الجوي، والنقل البحرى والنهرى، وقناة السويس، والموانئ والطرق والكبارى.

خطط العمل

لايتوقف أعضاء ونواب لجنة النقل والمواصلات عن وضع خطط العمل المكثفة، وهي طريقة العمل المنهجية التي يفضلها النائب علاء عابد، فمنذ اليوم الأول بدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني، وقد ركزت اللجنة على تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى حتى 2020، وصولا إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر2020/2030)، بالإضافة إلى الاهتمام بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.

وانتهجت اللجنة منهجاً جديداً في إعداد خطة عملها لهذا الدور، يقوم على تحديد الموضوعات التي سوف تتناولها وفق أولويات خاصة بكل قطاع وما يندرج تحته من الهيئات والجهات التابعة له، على أن تحدد تلك الأولويات بناءً على معايير وضوابط دقيقة تضمن تحقيق مردوداً إيجابيا مباشراً وملموساً يشعر به جموع المواطنين.

اجتماعات متواصلة

لايمر أسبوع من العمل البرلماني، إلا وكانت هناك أجندة عمل مكثفة ولقاءات متواصلة بين نواب اللجنة والمسؤولين، وذلك بهدف استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التي تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات النقل المختلفة، ومتابعة آثار تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات اللجنة، ومدى تحقيق تلك القوانين والقرارات للأهداف المرجوة منها.

عقد اللقاءات المتواصلة مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، وذلك بغرض المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لكافة مشروعات النقل، وبخاصة المشروعات القومية ومشروعات النقل المتطور مثل مشروعات القطار السريع والقطار الكهربائى والمونريل، ومشروعات الشبكة المتكاملة للطرق والكبارى والمحاور الرئيسية الاقليمية.

كما تكثف اللجنة جهودها باستمرار بهدف العمل على ربط وسائط النقل البرى والبحرى والنهرى والسكك الحديد ووسائط النقل المتطور بعضها البعض لخدمة أغراض نقل البضائع إقليمياً ودولياً فى إطار ما يعرف بالنقل متعدد الوسائط.

جولات ميدانية

لاتهدأ لجنة النقل والمواصلات، ولا يقتصر أعمالها على النشاط المكثف داخل أروقة البرلمان، فقد تفقد الوفد البرلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، ، مشروعات الطرق الداخلية بمدينة الطور، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة. كما شهد الوفد البرلماني، انتهاء أعمال التطوير بالمرحلة الأولي لشارع كورنيش الطور، ويبدأ من المحافظة وصولا إلي ميدان النصر، ويشمل "مقصد العائله كمنطقة خدمية ترفيهيه لأهالي المدينة" وتم افتتاحه 30 يونيو الماضي، فضلا عن ممشي أهل مصر علي الكورنيش، وشارع 306 و شاطئ الفيروز.

وفي إبريل الماضي تفقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ، رفقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات توسعات الطريق الدائري من "التجمع إلى 6 أكتوبر"، وخاصة كوبرى النيل على محور المنيب، ومحور ترعة الزمر، والدائري أعلى ميدان لبنان، والوراق، ومحور روض الفرج، وقليوب وأيضا توسعات الاتوستراد مع الدائري، لافتا إلى أن التوسعات تهدف إلى وجود سيوله مرورية.

اتفاقيات دولية

أحد أهم وأسرع الطرق التي تعتمد عليها التنمية هي إبرام الاتفاقيات الدولية من أجل مد أواصر التنمية في البلاد، وهو مافطنت إليه لجنة النقل حيث ناقشت الاتفاقيات الدولية الواحدة تلو الأخرى، والتي يكون من شأنها رفع مستوى السلامة والحد من الحوادث على خطوط شبكة سكك حديد مصر.

وقد مضى نواب لجنة النقل والمواصلات في دراسة العشرات من الاتفاقيات الكبرى، والتي تكون الأهداف المرجوة منها رفع مستوى السلامة والحد من الحوادث على خطوط شبكة سكك حديد مصر، رفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، تخفيض تكاليف الصيانة السنوية، تحسين بيئة العمل وتوفير سلامة المُسير.

حياة كريمة

لاتنفصل لجنة النقل والمواصلات عن الأدوار التنموية الرائدة في البلاد، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، ومايتعلق بإعادة رصف الطرق والاهتمام بأحوال الكباري والبنية التحتية في مختلف ربوع البلاد، وفي هذا الصدد قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مبادرة حياة كريمة مشروع القرن، للصرف والرصف والمياه والبنية التحتية بالقرى، ولا يمكن أن ننفق مخصصات حياة كريمة في المشروعات الكبرى، حيث إن طريق الفيوم /بني سويف بطول ٥٥ كم ويحتاج موزانة كبيرة وبالتالى لابد من إدراجه فى الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة التخطيط.

توصيات ملزمة

لايتوقف النائب علاء عابد ولجنة النقل والمواصلات على مدار عام كامل من الانعقاد، عن إصدار التوصيات الهامة والملزمة للحكومة، وكان آخرعا توصية بإدراج طريق الفيوم بني سويف ضمن الخطة الاسثمارية الجديدة، ويتم تنفيذه عن طريق هيئة الطرق من الموازنة المالية الجديدة وطرحة للعمل وتنفيذه من الاعتمادات المالية الجديدة عند التوافر والبدء فى الطرح والمزايدات.

كما أوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقى بين وزارة التخطيط والإدارة المحلية ومحافظة بنى سويف ومحافظة الفيوم لإدارجه فى الخطة الاستثمارية وترسل المخاطبات للجنة النقل والمواصلات للاطلاع على ما أسفر عنه الاجتماع.

محاسبة المقصرين

على مدار عام كامل من العمل النيابي الدؤوب لم تتوانى لجنة النقل عن المطالبة بمحاسبة المقصرين، ويتذكر الجميع موقف نواب اللجنة بعدما شكلت مصغرة لزيارة لمصابى حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949 المنصورة - القاهرة بمستشفى بنها، واللذين بلغ عددهم 27 مصابا ومستشفى التأمين الصحى والبالغ عددهم 22 مصابا، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير الرعاية الكاملة والاستماع لهم للوقوف ملابسات الحادث.

وحينها قد أكد النائب خالد عبد المولى، رئيس اللجنة المصغرة من لجنة النقل والمواصلات، أنه تم جمع المعلومات عن انقلاب قطار المنصورة وسيتم كتابة تقريرا مفصلا بشأن الحادث بعد الذهاب إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال آخر عربة قطار فى ساعة متأخرة من مساء أمس من على قضبان السكة الحديد لتسيير حركة سير القطارات.

وكعادة كافة اللجان المصغرة التي عقدتها اللجنة، صدرت تصريحات شديدة الأهمية عن نواب لجنة النقل، اللذين لطالما أكدوا على أنهم لايتوقفون عن ضرورة محاسبة المسؤولين والمتسببين فى وقوع الحوادث، مع ترسيخ المكتسبات وتوقيع الاتفاقيات وإبرام الصفقات وإصدار التشريعات، من أجل تعزيز وتقوية قطاع النقل في عموم البلاد، انطلاقا نحو الجمهورية الجديدة.