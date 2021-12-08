وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى هيئتى تسجيل مهندسى أوغندا وتنزانيا (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوفد هيئة تسجيل مهندسى أوغندا، برئاسة المهندس إيزاك موتنيو، ووفد هيئة تسجيل مهندسى تنزانيا، برئاسة المهندس ليما نينالوبا.





جاء ذلك بالتعاون مع لجنة الخارجية والشؤون الإفريقية بنقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس أحمد هشام، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث قام وفد التنسيقية بالترحيب بالوفدين الضيوف، وتمنى لهم زيارة موفقة لمصر.

وأكد أعضاء وفد التنسيقية، خلال اللقاء، تطور العلاقات بين مصر وإفريقيا وخاصة مع دولتى أوغندا وتنزانيا فى عدة مجالات، وأن هناك عمل مشترك بين مصر والدولتين، فى عدة مجالات المتعلقة بالمشروعات الزراعية والتدريب والبنية التحتية.

وأشاد وفد هيئتى تسجيل مهندسى أوغندا وتنزانيا بالتطور الهائل فى جميع المجالات التى حققته الدولة المصرية وخاصة فى مجال الطرق والطاقة والزراعة والبنية التحتية والمدن الجديدة ولاسيما العاصمة الإدارية، كما أشادوا بسياسة الدولة المصرية بتمكين الشباب، وتعزيز انخراطهم فى الحياة السياسية، سواء على الجانب التشريعى أو التنفيذى.

جدير بالذكر أن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد على ضرورة استمرار تبادل وجهات النظر بين الجانبين على كافة المستويات، وتدعيم أطر التعاون خاصة لما توليه الدولة من اهتمام لتعزيز أطر التواصل مع كافة الدول الإفريقية، وتناول الوفد الرؤى إزاء عدد من القضايا المختلفة وذات الاهتمام المشترك.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على بحث التعاون فى المجالات التى طرحها الوفدين الأوغندى والتنزانى فى نقل الخبرات التدريبية المصرية واستمرارية استقبال الوفود بين الجانبين.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية كل من النائب محمد إسماعيل، والنائب طارق الخولى، والنائبة رشا أبو شقرة، أعضاء مجلس النواب، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب محمد السباعى، والنائب عمرو عزت، ومن أعضاء التنسيقية، أحمد موسى، وحسام الدين محمود ، وأحمد الحمامصى.