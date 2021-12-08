شكرى يلتقى الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل ⁧‫سامح‬⁩ شكرى وزير الخارجية، حسين إبراهيم طه الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأربعاء، بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل ⁧‫سامح‬⁩ شكرى وزير الخارجية، حسين إبراهيم طه الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأربعاء، بالقاهرة. وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين دول العالم الإسلامى فى إطار المنظمة بما يسهم فى مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الازدهار والتقدم للشعوب.

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