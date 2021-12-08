الصف الأكثر جدلا في التعليم.. الوزارة تعلن جدول امتحانات نصف العام للرابع الابتدائي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالاعلان عن جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي ٢٠٢١\٢٠٢٢ المقام في الفترة بين السبت ١٥/١/٢٠٢ إلى الخميس ٢٠/١/٢٠٢٢ للصف الرابع الابتدائى، حيث أكدت الوزارة أنه تتم الاختبارات مع ملاحظة:







- يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا، ويتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

ويؤدى الطلاب يوم 15 يناير المقبل امتحان اللغة العربية والتربية الدينية ويوم 16 مادتى العلوم والمهارات المهنية و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات و18 يناير لغة إنجليزية ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.