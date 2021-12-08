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محلية النواب تناقش طلبي إحاطة للنائبة مرثا محروس

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عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب .

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وناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بشأن چتطوير منطقتي عزبة المبيض – حي الزيتون الغربية، والخصايصة الكابالت – حي الميرية – محافظة القاهرة، واتخاذ الالزم لنقل السكان المهددة مساكنهم بالسقوط بالمنطقتين المذكورتين لحين االنتهاء من أعمال التطوير.

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وناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثاني بشأن تباطؤ محافظة القاهرة في اتخاذ الاجراءات الالزمة لتخصيص قطعة الرض الكائنة بين البلوك رقم 47 ،والعقار رقم 38 ش الزهار الاميرية لصالح الهيئة القومية للبريد لانشاء مجمع خدمات بريدي، وذلك بالرغم من موافقة الهيئة على توفير دعم مالي إلنشاء المجمع البريدي في حالة التخصيص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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