/665029/محلية-النواب-تناقش-طلبي-إحاطة-للنائبة-مرثا-محروس

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب .

وناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بشأن چتطوير منطقتي عزبة المبيض – حي الزيتون الغربية، والخصايصة الكابالت – حي الميرية – محافظة القاهرة، واتخاذ الالزم لنقل السكان المهددة مساكنهم بالسقوط بالمنطقتين المذكورتين لحين االنتهاء من أعمال التطوير. وناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثاني بشأن تباطؤ محافظة القاهرة في اتخاذ الاجراءات الالزمة لتخصيص قطعة الرض الكائنة بين البلوك رقم 47 ،والعقار رقم 38 ش الزهار الاميرية لصالح الهيئة القومية للبريد لانشاء مجمع خدمات بريدي، وذلك بالرغم من موافقة الهيئة على توفير دعم مالي إلنشاء المجمع البريدي في حالة التخصيص.

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