/665036/مرتضى-منصور-يخضع-لمسحة-كورونا-عاجلة-بسبب-إصابة-نجله-تفاصيل

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك تأجيل اجتماع المجلس اليوم، وذلك بسبب إصابة أحمد مرتضى منصور بفيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم لبداية اجتماع المجلس بعد العودة من جديد لقيادة القلعة البيضاء.

ولكن بعد إعلان أحمد مرتضى منصور إصابتة بفيروس كورونا قرر المجلس تأجيل الاجتماع لغد الخميس من أجل الإطمئنان على صحة مرتضى منصور.

وسوف يخضع مرتضى منصور لإجراء مسحة كورونا عاجلة خلال الساعات القادمة، وذلك بعد إصابة نجله للإطمئنان على صحتة، ثم التواجد في اجتماع الزمالك القادم.

مرتضى منصور: أجهز مفاجأة كبيرة لكارتيرون

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مناوشات التي حدثت صباح اليوم مع كارتيرون بإخطارة للزمالك حول تأخر راتبه.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحافية: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".

وعن أزمة تأخير المرتب قال: " كان هناك أزمة في الحصول على المرتب بسبب توقيع الشيكات من لجنة حسين لبيب، وتم إخطار الجهةالإدارية على التعديل وتم الحصول على امواله".

كارتيرون يرسل خطاب إنذار لإدارة نادي الزمالك بسبب تأخر سداد مستحقاته

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، إرسال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خطابًا رسميًا، إلى إدارة ناديه، بشأن تأخر سداد مستحقاته.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابةالشخصي”فيس بوك”:”رسميا باتريس كارتيرون يرسل خطاب إنذار لإدارة نادي الزمالك بسبب تاخر سداد مستحقاته و يعطي مهلة لإدارة النادي قبل خطوات فسخ التعاقد بشكل رسمي”.

حسين لبيب ينوي الترشح لانتخابات الزمالك

وكشف مصدر مقرب لموقع دوت الخليج أن حسين لبيب ينوي الترشح لانتخابات الزمالك بقائمة مكونة بعناية منه، ومن بعض الأشخاصص الذين كانوا معه في اللجنة السابقة، بجانب دخول بعد لاعبي الزمالك السابقين بالقائمة.

لتصبح في الأخير قائمته جاهزة الذي أتفق عليها، في انتظار تأكيد موعد الانتخابات ليعلن بشكل رسمي عن دخوله على مقعد الرئيس.