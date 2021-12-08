/665037/بسبب-تداعيات-الطقس-وفاة-شاب نتيجة سقوط-شجرة-ضخمة-على-توك-توك

توفى شاب يستقل توك توك يدعى “محمد جمال“، اليوم الأربعاء، نتيجة سقوط شجرة ضخمة على توك توك خلال سيره، بطريق "طنطا، السنطة" بمحافظة الغربية، وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلي مشرحة مستشفي طنطا الجامعي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شاب نتيجة سقوط شجرة ضخمة على توك توك

وفي سياق آخر شهد الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة الكبري، إصابة 9 مصابين توفى 2 منهم في حادث تصادم 3 سيارات، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لمركز كفر الشيخ، وعلى الفور تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلي مستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إشارة من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم 3 سيارات علي الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة الكبري، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لدائرة المركز.

بسبب اختلال عجلة القيادة

وعلى الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية لمكان الحادث، وأتضح بسبب اختلال عجلة من قائد إحدي السيارات أسفر عن ذلك إنقلاب سيارة تاكسي، وتصادمها مع ميكروباص مع سيارة ثالثة جيب، لينتج عن ذلك وفاة سيدة ورجل وإصابة 7 آخرين، وأيضا تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين في الحادث والتعامل مع حالتهم الصحية.