إلى أين تتجه الرياح المحملة بالرمال والأتربة؟ الأرصاد تجيب

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وفق ما أظهرته آخر صور الأقمار الصناعية.





وأوضحت الهيئة فى بيان لها، أن الرمال المثارة تتجه إلى مدن القناة والسواحل الشرقية وشمال سيناء، مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

كما تستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتشهد اليوم الأربعاء، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 متر، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار.

ويشهد اليوم أيضا فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.